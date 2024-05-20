По Дворцу культуры на Харьковщине ударил «Искандер»: последствия (фото)
Правоохранители показали последствия удара РФ по городу Изюм в Харьковской области.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 мая около 1:00 армия РФ атаковала в Изюме памятник архитектуры баллистической ракетой «Искандер». Эту информацию подтверждают и в Генштабе ВСУ.
В результате удара россиян разрушен Дворец культуры «Железнодорожник», построенный 100 лет назад. Обошлось без пострадавших, добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ.
Напомним, о «прилете» по памятнику архитектуры ранее сообщал заместитель начальника Изюмской ГВА Владимир Мацокин. Он отметил, что до полномасштабной войны торжественно отпраздновали столетие дворца, был готов план его реконструкции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: архитектура, генштаб, Изюм, искандер, памятник, полиция, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия удара РФ по городу Изюм в Харьковской области.".