По Дворцу культуры на Харьковщине ударил «Искандер»: последствия (фото)

Правоохранители показали последствия удара РФ по городу Изюм в Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 20 мая около 1:00 армия РФ атаковала в Изюме памятник архитектуры баллистической ракетой «Искандер». Эту информацию подтверждают и в Генштабе ВСУ.

В результате удара россиян разрушен Дворец культуры «Железнодорожник», построенный 100 лет назад. Обошлось без пострадавших, добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ.

Напомним, о «прилете» по памятнику архитектуры ранее сообщал заместитель начальника Изюмской ГВА Владимир Мацокин. Он отметил, что до полномасштабной войны торжественно отпраздновали столетие дворца, был готов план его реконструкции.