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По Палацу культури на Харківщині вдарив «Іскандер»: наслідки (фото)

Суспільство 12:42   20.05.2024
Вікторія Яковенко
По Палацу культури на Харківщині вдарив «Іскандер»: наслідки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці показали наслідки удару РФ по місту Ізюм на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 20 травня близько 01:00 армія РФ атакувала в Ізюмі пам’ятник архітектури балістичною ракетою «Іскандер». Цю інформацію підтверджують і в Генштабі ЗСУ.

Внаслідок удару росіян зруйнований Палац культури «Залізничник», побудований 100 років тому. Обійшлося без постраждалих, додали в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, про «приліт» по пам’ятнику архітектури раніше повідомляв заступник начальника Ізюмської МВА Володимир Мацокін. Він зазначив, що до повномасштабної війни урочисто відсвяткували сторіччя палацу, був готовий план його реконструкції.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки удару РФ по місту Ізюм на Харківщині.".