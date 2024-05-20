Коваленко про Харківщину: успішні контратаки, полк РФ втратив боєздатність

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що відбувається в районі Липців та у Вовчанську, а також прокоментував заяву Путіна про те, що в нього “на сьогодні” немає планів захоплювати Харків.

“Почнемо з Липців. Тут дуже цікавий момент. Багато хто говорить про те, що “все пропало”, “зрада”, “ми не зможемо стримати їхній наступ на Харків”. Але при тому, коли вони говорять, що в росіян є просування… ніхто не згадує про те, що Сили оборони України в районі Липців вибили росіян? Чому ніхто серед тих ЛСДшників, які говорять про якусь проблематику, не говорять про те, що Сили оборони України здійснюють успішні контратаки”, – обурився Коваленко в огляді 20 травня.

Відео: Oboz.UA

Він зазначив, що в наступ на півночі від Харкова пішли підрозділи російської 18-ї мотострілецької дивізії. І деякі з них практично вже не існують.

“Безпосередньо в цьому брали участь не лише 380-й мотострілецький полк та загони “Африканського корпусу”. Ні, не тільки. Ще був і 7-й окремий мотострілецький полк, який на сьогодні знаходиться в стані втрати боєздатності. Вони втратили боєздатність через великий показник втрат, компенсувати які швидко не можуть через відсутність відповідного резерву. Полк втрачає боєздатність. Це багато про що каже”, – акцентував військово-політичний оглядач.

Що стосується Вовчанська – там дещо інша ситуація. Росіяни намагаються штурмувати та закріпитися в самому Вовчанську, а також просуватися вздовж двох берегів Сіверського Дінця.

“Для них головне – із західної частини у напрямку села Бугруватка обійти Вовчанськ і вийти в район Стариця – Приліпка. Ми це бачимо саме зараз. Але у них тут стався процес “гальмування” їхнього наступу. Навіщо їм потрібний цей район Стариця – Приліпка? Тому що тут безпосередньо перехід через Сіверський Донець. Замість того, щоб форсувати його, їм потрібна ця вже облаштована локація. Їм потрібно мати цей перехід, щоб мати стабільну для себе логістику між двома берегами, а також для того, щоб перерізати нам логістику“, – пояснив Коваленко.

Поки що ці спроби захопити обидва береги річки та переправу не мали успіху. Тепер перед загарбниками стоїть дилема: чи то кинути сили на це просування, чи то “чіплятися” у міській забудові Вовчанська. У самому місті також є природна перешкода – річка Вовча.

“Це основний рубіж нашої оборони. Хоча в самій північній і центральній частині населеного пункту ми продовжуємо не тільки знищувати російських окупантів у обороні, а також постійно атакуємо“, – зазначив військово-політичний оглядач.

Він вкотре поіронізував з приводу “епічного наступу на Харків”.

“Пішов вже фактично другий тиждень “великого епічного наступу на Харків”, а росіяни поки зав’язли в сільській місцевості. Росіяни при цьому не пішли за найбільш ефективним, на мою думку, напрямком – трасою Е105 (через Гоптівку – Ред.) на Харків. Якщо вони мали за мету саме окупацію Харкова. Тут дуже показовою була заява Путіна… Харків ще з 2014 року ставили як одне з основних міст для захоплення. Вони можуть про це фантазувати, мріяти. Але можливості такої нема. Тому слова Путіна – вони підтверджують фактично те, про що говорилося неодноразово, в тому числі й на моїх ресурсах. А саме, що в росіян нема потенціалу на сьогодні для захоплення Харкова. Тому вони й створили цей прикордонний перформанс, який також має сумнівний результат”, — підсумував Олександр Коваленко.