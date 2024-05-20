Коваленко о Харьковщине: успешные контратаки, полк РФ потерял боеспособность

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что происходит в районе Липцев и в Волчанске, а также прокомментировал заявление Путина о том, что у него «на сегодня» нет планов захватывать Харьков.

«Начнем с Липцев. Здесь очень интересный момент. Многие говорят о том, что «все пропало», «зрада», «мы не сможем сдержать их наступление на Харьков». Но при том, когда они говорят, что у россиян есть продвижение, почему… никто не вспоминает, что Силы обороны Украины в районе Липцев выбили россиян? Почему никто среди ЛСДшников, которые говорят о какой-то проблематике, не говорят о том, что Силы обороны Украины осуществляют успешные контратаки?» — возмутился Коваленко в обзоре 20 мая.

Видео: Oboz.UA

Он отметил, что в наступление на севере от Харькова пошли подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии. И некоторые из них уже практически не существуют.

«Непосредственно в этом участвовали не только 380-й мотострелковый полк и отряды «Африканского корпуса». Нет, не только. Еще был и 7-й отдельный мотострелковый полк, который сегодня находится в состоянии потери боеспособности. Они потеряли боеспособность из-за большого показателя потерь, компенсировать которые быстро не могут из-за отсутствия соответствующего резерва. Полк теряет боеспособность. Это о многом говорит», — отметил обозреватель.

Что касается Волчанска — там несколько иная ситуация. Россияне пытаются штурмовать и пытаются закрепиться в самом Волчанска, а также продвигаться вдоль двух берегов Северского Донца.

«Для них главное с западной части в направлении села Бугроватка обойти Волчанск и выйти в район Старица – Прилипка. Мы это видим именно сейчас. Но у них здесь произошел процесс «торможения» их наступления. Зачем им нужен этот район Старица – Прилика? Потому что здесь непосредственно переход через Северский Донец. Вместо того чтобы форсировать его, им нужна эта, уже обустроенная, локация. Им нужен этот переход, чтобы иметь стабильную для себя логистику между двумя берегами, а также чтобы перерезать нам логистику», — пояснил Коваленко.

Пока что эти попытки захватить оба берега реки и переправу не увенчались успехом. Теперь перед захватчиками стоит дилемма: то ли бросить силы на это продвижение, то ли «цепляться» в городском застройке Волчанска. В самом городе также есть естественная преграда — река Волчья.

«Это основной рубеж нашей обороны. Хотя в самой северной и центральной части населенного пункта мы продолжаем не только уничтожать российских оккупантов в обороне, но также постоянно атакуем», — отметил военно-политический обозреватель.

Он очередной раз поиронизировал по поводу «эпического наступления на Харьков».

«Пошла уже фактически вторая неделя «большого эпического наступления на Харьков», а россияне пока завязли в сельской местности. Россияне при этом не пошли по наиболее эффективному, по моему мнению, направлению – трассе Е105 (через Гоптовку — Ред.) на Харьков. Если они преследовали цель — именно оккупацию Харькова. Здесь очень показательным было заявление Путина… Харьков еще с 2014 года ставили как один из основных городов для захвата. От Харькова – до Одессы, вот какие у них планы по захвату Украины. А также выход вглубь центральной Украины по возможности. Поэтому эти планы, они есть — как шизофренические фантазии. Они могут об этом фантазировать, мечтать. Но возможности такой нет. Поэтому слова Путина – они подтверждают фактически то, что говорилось неоднократно, в том числе и на моих ресурсах. А именно, что у россиян нет потенциала на сегодня для захвата Харькова. Поэтому они и создали этот пограничный перформанс, который также имеет сомнительный результат», — подытожил Александр Коваленко.