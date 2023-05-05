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Первый молитвенный завтрак в Харькове: Синегубов рассказал, о чем просили Бога

Общество 20:04   05.05.2023
Елена Нагорная
Первый молитвенный завтрак в Харькове: Синегубов рассказал, о чем просили Бога Фото: Олег Синегубов

В Харькове провели первый молитвенный завтрак. В нем приняли участие народные депутаты и представители местного самоуправления, деятели культуры и священнослужители разных конфессий.

«Очень важно, что именно сейчас, когда на поле боя решается судьба Украины, получили возможность собраться очень разные, но объединенные любовью к Украине люди. Участники направили свои мысли и молитвы к самому важному для всех нас — победе над злом», — пишет в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также во время молитвенного завтрака, по его словам, совместно отдали дань уважения погибшим защитникам Украины, семьям, пострадавшим в результате агрессии РФ, а также всем, кто сейчас защищает государство и работает над восстановлением деоккупированных территорий.

«На общеукраинском уровне такие собрания стали доброй традицией, надеюсь, что это начинание станет традиционным и для Харькова», — пишет Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели первый молитвенный завтрак. В нем приняли участие народные депутаты и представители местного самоуправления, деятели культуры и священнослужители разных конфессий.".