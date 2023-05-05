Перший молитовний сніданок у Харкові: Синєгубов розповів, про що просили Бога

У Харкові провели перший молитовний сніданок. У ньому взяли участь народні депутати та представники місцевого самоврядування, діячі культури та священнослужителі різних конфесій.

“Дуже важливо, що саме зараз, коли на полі бою вирішується доля України, отримали можливість зібратися дуже різні, але об’єднані любов’ю до України люди. Учасники спрямували свої думки та молитви до найважливішого для усіх нас – перемоги над злом”, – пише в Telegram начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також під час молитовного сніданку, за його словами, спільно віддали шану загиблим захисникам України, сім’ям, які постраждали внаслідок агресії РФ, а також усім, хто зараз боронить державу та працює над відновленням деокупованих територій.

“На загальноукраїнському рівні такі зібрання стали вже доброю традицією, маю надію, що це починання стане традиційним і для Харкова”, – пише Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов