Масову молитву провели в Харкові: про що просили Бога (відео, фото)

Другий молитовний сніданок провели у Харкові 15 жовтня. Представники релігійних конфесій, обласної та міської влади, волонтери, військові та рятувальники молилися за українських захисників, мир та справедливу перемогу.

«Наша молитва має лунати за тих, хто на фронті, за дітей і батьків, які втратили близьких. Молимося за мир і за наших військових», — пише у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов/телеграм

«Я впевнений, що ця традиція буде продовжуватися. Люди в цій залі займаються різними справами, але всі ми обʼєднані спільною молитвою за перемогу і мирне майбутнє України. Дякую за відродження української духовності, розвиток військового капеланства, яке є потужною підтримкою для наших захисників і захисниць! Харків завжди був і буде містом взаємоповаги і толерантності до всіх конфесій та віросповідань», — наголосив перший віцемер Харкова Олександр Новак.



Фото: Харківська міськрада

У міськраді зазначають, що молитовні сніданки є багаторічною традицією у багатьох демократичних країнах – США, Німеччині, Великій Британії. Метою неформальних зустрічей представників релігійних громад та влади є духовне єднання людей, проголошення спільної молитви за мир та обговорення важливих суспільних питань.



Фото: Харківська міськрада