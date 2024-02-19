В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)

18 февраля в Харькове почтили память Героев Небесной Сотни, сообщила пресс-служба мэрии.

Цветы возложили к мемориальной доске харьковчанам, погибшим во время Революции Достоинства. Памятную доску на фасаде храма Иоанна Богослова открыли 21 сентября 2021 года. На доске высечены имена трех харьковчан – Героев Небесной Сотни, а также тех, кто погиб в теракте возле Дворца спорта в 2015 году.

Также 18 февраля в храме провели панихиду по павшим героям.

Напомним, 18 февраля начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. Вечером того же дня начался пожар в Доме профсоюзов в Киеве, в течение всей ночи с 18 на 19 февраля шли бои: силовики теснили защитников Майдана, а те пустили в ход горящие шины, брусчатку и «коктейли Молотова». К утру в центр Киева смогло прорваться подкрепление — «сотни» из Львова и Тернополя. Это переломило ход противостояния.