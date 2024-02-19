В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)
18 февраля в Харькове почтили память Героев Небесной Сотни, сообщила пресс-служба мэрии.
Цветы возложили к мемориальной доске харьковчанам, погибшим во время Революции Достоинства. Памятную доску на фасаде храма Иоанна Богослова открыли 21 сентября 2021 года. На доске высечены имена трех харьковчан – Героев Небесной Сотни, а также тех, кто погиб в теракте возле Дворца спорта в 2015 году.
Также 18 февраля в храме провели панихиду по павшим героям.
Напомним, 18 февраля начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. Вечером того же дня начался пожар в Доме профсоюзов в Киеве, в течение всей ночи с 18 на 19 февраля шли бои: силовики теснили защитников Майдана, а те пустили в ход горящие шины, брусчатку и «коктейли Молотова». К утру в центр Киева смогло прорваться подкрепление — «сотни» из Львова и Тернополя. Это переломило ход противостояния.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, небесная сотня, новости Харькова, революция достоинства;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 февраля в Харькове почтили память Героев Небесной Сотни, сообщила пресс-служба мэрии".