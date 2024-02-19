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В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото)

Общество 10:51   19.02.2024
Оксана Горун
В Харькове почтили память Небесной Сотни и провели панихиду (фото) Фото: пресс-служба ХГС

18 февраля в Харькове почтили память Героев Небесной Сотни, сообщила пресс-служба мэрии.

Цветы возложили к мемориальной доске харьковчанам, погибшим во время Революции Достоинства. Памятную доску на фасаде храма Иоанна Богослова открыли 21 сентября 2021 года.  На доске высечены имена трех харьковчан – Героев Небесной Сотни, а также тех, кто погиб в теракте возле Дворца спорта в 2015 году.

В Харькове почтили память Героев Небесной Сотни 5
Фото: пресс-служба ХГС

Также 18 февраля в храме провели панихиду по павшим героям.

В Харькове почтили память Героев Небесной Сотни 4
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, 18 февраля  начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства. Вечером того же дня начался пожар в Доме профсоюзов в Киеве, в течение всей ночи с 18 на 19 февраля шли бои: силовики теснили защитников Майдана, а те пустили в ход горящие шины,  брусчатку и «коктейли Молотова». К утру в центр Киева смогло прорваться подкрепление — «сотни» из Львова и Тернополя. Это переломило ход противостояния.

В Харькове почтили память Героев Небесной Сотни 2
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове почтили память Героев Небесной Сотни 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 10:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 февраля в Харькове почтили память Героев Небесной Сотни, сообщила пресс-служба мэрии".