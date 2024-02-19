У Харкові вшанували пам’ять Небесної Сотні та провели панахиду (фото)
18 лютого у Харкові вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, повідомила пресслужба мерії.
Квіти поклали до меморіальної дошки харків’янам, які загинули під час Революції Гідності. Пам’ятну дошку на фасаді Іоанно-Богословського храму відкрили 21 вересня 2021 року. На дошці висічені імена трьох харків’ян – Героїв Небесної Сотні, а також тих, хто загинув у теракті біля Палацу спорту у 2015 році.
Також 18 лютого в храмі провели панахиду за полеглими героями.
Нагадаємо, 18 лютого розпочався штурм силовиками Майдану та перші масові жертви серед учасників Революції Гідності. Увечері того ж дня розпочалася пожежа в Будинку профспілок у Києві, протягом всієї ночі з 18 на 19 лютого точилися бої: силовики тіснили захисників Майдану, а ті пустили в хід шини, що палали, бруківку та “коктейлі Молотова”. На ранок у центр Києва змогло прорватися підкріплення – “сотні” зі Львова та Тернополя. Це переламало перебіг протистояння.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 лютого у Харкові вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, повідомила пресслужба мерії".