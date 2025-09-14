Сьогодні 14 вересня: яке свято та день в історії

14 вересня в Україні – День танкових військ і День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Цього дня в 1867-му вийшов перший том “Капіталу” Карла Маркса. У 1871-му в Харкові розпочав роботу перший у Наддніпрянській Україні банк. У 1911-му в Києві смертельно поранили очільника російського уряду Столипіна. У 1939-му українець Сікорський підняв у небо в США свій перший гелікоптер. У 1954-му радянська армія провела військові навчання із застосуванням ядерної зброї. У 1960-му створили ОПЕК. У 1982-му в автокатастрофі загинула княгиня Монако Грейс Келлі. У 1990-му в США вийшла перша серія мультсеріалу “Tiny Toon Adventures”. У 2022-му президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Силами оборони Ізюм.

Свята та пам’ятні дати 14 вересня

14 вересня в Україні – День танкових військ і День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (відзначають у другу неділю вересня).

У світі – День пам’яті жертв фашизму (друга неділя вересня).

Також сьогодні: Всесвітній день атопічної екземи, Всесвітній день журавля та День “Обійми свого собаку” (обидва відзначають у другу неділю вересня).

14 вересня в історії

14 вересня 1867 року вийшов перший том праці, яка значно вплинула на історичні події та долі цілих країн, – “Капіталу” Карла Маркса. Докладніше.

14 вересня 1871 року в Харкові розпочав роботу перший банк у Наддніпрянській Україні (тобто окупованій росіянами частині країни). То був Харківський акціонерний земельний банк. Докладніше.

14 вересня 1911 року в Києві смертельно поранили голову російського уряду (Ради міністрів) Петра Столипіна. Столипін, який до підвищення очолював імперське Міністерство внутрішніх справ, зіграв одну з ключових ролей у придушенні революції 1905-1907 років. Він був організатором репресій і засновником військово-польових судів, з подачі якого відбувалися масові страти (звідки й взявся вираз “столипінська краватка”, що означало шибеницю). Також людина, яку в сучасній РФ люблять називати “великим реформатором”, заборонила у 1910 році створення національних (у тому числі й українських) товариств і клубів, а також видання газет “мовами меншин”. Тож людей, які бажали Столипіну смерті, було чимало. Але якою була реальна мотивація його вбивці та чи діяв він самостійно, або ж за чиїмось наказом, досі однозначної версії немає.

До Києва Столипін прибув наприкінці серпня разом із російським імператором Миколою II та значною делегацією перших осіб та іноземних гостей. Приводом стало відкриття пам’ятника Олександру II. Серед різноманітних розважальних заходів для імператорського двору передбачили похід до театру – на спектакль “Казка про царя Салтана”. Під час другого антракту цієї вистави Столипін спілкувався з іншими почесними гостями біля оркестрової ями, коли до нього підійшов – і двічі вистрілив Дмитро Богров. Міністр не загинув одразу через те, що спрямована в серце куля влучила в орден. Утім, це лише продовжило його муки – за чотири дні міністр помер у лікарні.

Найбільше питань викликає особистість убивці та його мотивація. Богров справді нібито деякий час симпатизував анархістам та революціонерам і з кінця 1906 року вступив до київської групи анархістів-комуністів. Однак згодом він зрадив своїх “братів по боротьбі” та почав співпрацювати з охоронним відділенням (російською політичною поліцією – так званою “охранкою”). За його доносами чимало анархістів та есерів відправили до в’язниць. Проте у 1910-му революціонери його запідозрили в роботі на спецслужби, і Богров змушений був зробити перерву в написанні доносів. А в 1911-му вийшов на зв’язок із наймачами – і одразу із сенсаційним повідомленням, що під час царського візиту до Києва готується замах на одного із сановників. Далі саме від “охранки” він отримав перепустку на ту саму виставу до театру, де й убив Столипіна. Сам Богров на допиті заявив, що зробив це, бо його як агента викрили революціонери, і він мав реабілітуватися, щоб не втратити їхньої довіри.

“Стьопа” заявив мені, що реабілітувати себе я можу тільки одним способом, а саме шляхом здійснення якого-небудь терористичного акту… Чи я стрілятиму в Столипіна або в когось іншого, я не знав, але остаточно зупинився на Столипіні вже в театрі”, — наводять слова Богрова в книзі “Столипін. Життя і смерть” авторства Серебренникова і Сидоровніна.

Однак багато сучасників та істориків цим словам вбивці Столипіна особливо не довіряють. Є версії, що вбивство безпосередньо організувала “охранка”, а виконавця потім просто “злили”. Адже стратили Богрова дуже швидко – вже 25 вересня 1911 року, навіть не встановивши всі деталі справи та його зв’язки. Микола II згодом розпорядився взагалі закрити розслідування вбивства першого міністра. Столипіна поховали в Києві – у Києво-Печерській Лаврі, адже у своєму заповіті він написав: “Я хочу бути похований там, де мене вб’ють”. А далі терміново зібрали гроші та вже за рік встановили пам’ятник Столипіну. Цей монумент став першим об’єктом деколонізації, що охопила українську столицю у 1917 році. 30 березня 1917 року його знесли.

14 вересня 1939 року український авіаконструктор Ігор Сікорський у США підняв у повітря свій перший гелікоптер – VS-300. Докладніше.

14 вересня 1954 року радянська армія провела Тоцькі навчання – військові навчання із застосуванням ядерної зброї. Докладніше.

14 вересня 1960 року створили ОПЕК. Докладніше.

14 вересня 1982 року в автокатастрофі загинула княгиня Монако та відома американська кіноактриса Ґрейс Келлі, дружина князя Монако Реньє III. Докладніше.

14 вересня 1990 року в США відбулася прем’єра мультсеріалу “Tiny Toon Adventures” (“Пригоди мультяшок”). Докладніше.

<br />

14 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський відвідав щойно звільнений ЗСУ Ізюм.

Церковне свято 14 вересня

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Також у цей день – упокоєння святителя Йоана Золотоустого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 вересня тепло, то вся зима буде теплою.

Дощ і гроза в цей день – до дощової осені, а сонце – до теплої та сонячної.

Якщо вже зникли всі мухи та комарі, то скоро сильно похолодає.

Що не можна робити 14 вересня

Не можна займатися рукоділлям, пранням, прибиранням та важкою фізичною працею.

Не можна ходити в ліс або іншу дику місцевість, бо в цей день дикі тварини агресивні.

Не можна викидати зі столу залишки їжі – до голоду в родині.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо тоді вони не здійсняться.