Сьогодні 14 вересня: яке свято та день в історії

14 вересня в Україні – День танкових військ. Цього дня 2022 року президент України приїхав у звільнений Силами оборони Ізюм. У 1867-му вийшов перший том “Капіталу” Карла Маркса. У 1871-му в Харкові розпочав роботу перший у Наддніпрянській Україні банк. У 1939-му українець Сікорський підняв у небо в США свій перший гелікоптер. У 1954-му радянська армія провела військові навчання із застосуванням ядерної зброї. У 1960-му створили ОПЕК. У 1982-му в автокатастрофі загинула княгиня Монако Грейс Келлі. У 1990-му в США вийшла перша серія мультсеріалу “Tiny Toon Adventures”.

Свята та пам’ятні дати 14 вересня

14 вересня в Україні – День танкових військ.

Також у другу суботу вересня відзначають: день міст Бахмут, Вінниця, Житомир, Луганськ, Луцьк, Миколаїв і Каховка, День фізичної культури та спорту, День українського кіно, День українського борщу.

У світі – Всесвітній день надання першої медичної допомоги (друга субота вересня), Всесвітній день атопічної екземи.

14 вересня в історії

14 вересня 1867 року вийшов перший том праці, яка значно вплинула на історичні події та долі цілих країн, – “Капіталу” Карла Маркса. Докладніше.

14 вересня 1871 року в Харкові розпочав роботу перший банк у Наддніпрянській Україні (тобто окупованій росіянами частині країни). То був Харківський акціонерний земельний банк. Докладніше.

14 вересня 1939 року український авіаконструктор Ігор Сікорський у США підняв у повітря свій перший гелікоптер – VS-300. Докладніше.

14 вересня 1954 року радянська армія провела Тоцькі навчання – військові навчання із застосуванням ядерної зброї. Докладніше.

14 вересня 1960 року створили ОПЕК. Докладніше.

14 вересня 1982 року в автокатастрофі загинула княгиня Монако та відома американська кіноактриса Ґрейс Келлі, дружина князя Монако Реньє ІІІ. Докладніше.

14 вересня 1990 року в США відбулася прем’єра мультсеріалу “Tiny Toon Adventures” (“Пригоди мультяшок”). Серіал створив молоде покоління улюблених персонажів із мультфільмів “Warner Bros.” “Looney Tunes”.

Ідея серіалу належала президентові “Warner Bros.” Террі Семелу. Він планував героїв “Tiny Toon” як нащадків героїв “Looney Tunes” – Багза Банні, Даффі Дака, Вайла Койота (Хитрого Койота, який все ніяк не міг упіймати Дорожнього Бігуна) тощо. Проте Стівен Спілберг, який включився до проєкту зі своєю компанією “Amblin Entertainment”, відкоригував початковий план. Він запропонував, щоб нові персонажі були не “дітьми” улюбленців, а скоріше їхніми учнями. Так виникла школа “Acme Looniversity” (“Луніверситет”), де “досвідчені” мультперсонажі навчають “молодше покоління”, як бути смішними. Утім, навчання не є єдиною сюжетною лінією серіалу. Його головними героями стали “продовжувачі справи” найвідомішого кролика всіх часів – Багза Банні: Бастер і Бебс Банні, які за сюжетом не є ні родичами Багза, ні родичами одне одному. Пілотний епізод – “The Looney Beginning” – вийшов у етер у прайм-тайм на американському телеканалі CBS 14 вересня 1990 року. Серіал став хітом на американському ТБ, його епізоди у 1990-ті транслювали й в Україні. По “Tiny Toon Adventures” також створили серію відеоігор.

14 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський відвідав щойно звільнений ЗСУ Ізюм.

Церковне свято 14 вересня

14 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Воздвиження Хреста Господнього. Також у цей день – упокоєння святителя Йоана Золотоустого.

Свято Воздвиження присвячено подіям часів царювання Костянтина Великого. Тоді після часів імператорів-язичників були віднайдені великі християнські святині – Труна Господня і Животворчий Хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Хрест знайшла мати імператора Костянтина цариця Олена, яку син відправив до Єрусалиму із цією місією. Після тривалих розпитувань жителів Єрусалима вона познайомилася зі старим євреєм, на ім’я Юда. Він і розповів, що Хрест закопали там, де зараз стоїть храм Венери. Язичницький храм зруйнували, а під час розкопок під ним знайшли Труну Господню та три хрести та чотири цвяхи, які були вбиті в тіло Христа. Який із трьох хрестів – той самий, на якому розіп’яли Ісуса, з’ясували завдяки чудесним зціленням, що відбувалися від нього. Надалі імператор Костянтин наказав спорудити в Єрусалимі храм на честь Воскресіння Христового, що включав і Гроб Господній, і Голгофу. Храм будували близько 10 років. Цей храм освятили 13 вересня 335 року. А на наступний день, 14 вересня, встановили святкування Воздвиження Хреста Господня.

Ще одна важлива подія, що сталася 14 вересня, – це смерть святителя Йоана Золотоустого в 407 році. Заради свята Воздвиження день пам’яті святителя перенесли на 13 листопада.

Народні прикмети

Якщо 14 вересня тепло, то вся зима буде теплою.

Дощ і гроза в цей день – до дощової осені, а сонце – до теплої та сонячної.

Якщо вже зникли всі мухи та комарі, то скоро сильно похолодає.

Що не можна робити 14 вересня

Не можна займатися рукоділлям, пранням, прибиранням та важкою фізичною працею.

Не можна ходити в ліс або іншу дику місцевість, бо в цей день дикі тварини агресивні.

Не можна викидати зі столу залишки їжі – до голоду в родині.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо тоді вони не здійсняться.

Не можна викидати зі столу залишки їжі – це голод у сім’ї.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо тоді вони не збудуться.