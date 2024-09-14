Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории

14 сентября в Украине – День танковых войск. В этот день 2022 года президент Украины приехал в освобожденный Силами обороны Изюм. В 1867-м вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. В 1871-м в Харькове начал работу первый в Надднепрянской Украине банк. В 1939-м украинец Сикорский поднял в небо в США свой первый вертолет. В 1954-м советская армия провела военные учения с применением ядерного оружия. В 1960-м создали ОПЕК. В 1982-м в автокатастрофе погибла княгиня Монако Грейс Келли. В 1990-м в США вышла первая серия мультсериала «Tiny Toon Adventures».

Праздники и памятные даты 14 сентября

14 сентября в Украине – День танковых войск.

Также во вторую субботу сентября отмечают: день городов Бахмут, Винница, Житомир, Луганск, Луцк, Николаев и Каховка, День физической культуры и спорта, День украинского кино, День украинского борща.

В мире – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (вторая суббота сентября), Всемирный день атопической экземы.

14 сентября в истории

14 сентября 1867 года вышел первый том труда, который значительно повлиял на исторические события и судьбы целых стран — «Капитала» Карла Маркса. Подробнее.

14 сентября 1871 года в Харькове начал работу первый банк в Приднепровской Украине (т.е. оккупированной россиянами части страны). Это был Харьковский акционерный земельный банк. Подробнее.

14 сентября 1939 года украинский авиаконструктор Игорь Сикорский в США поднял в воздух свой первый вертолет — VS-300. Подробнее.

14 сентября 1954 года советская армия провела Тоцкие учения – военные учения с применением ядерного оружия. Подробнее.

14 сентября 1960 года создали ОПЕК. Подробнее.

14 сентября 1982 года в автокатастрофе погибла княгиня Монако и известная американская киноактриса Грейс Келли, жена князя Монако Ренье ІІІ. Подробнее.

14 сентября 1990 года в США состоялась премьера мультсериала «Tiny Toon Adventures» («Приключения мультяшек»). Сериал создал молодое поколение любимых персонажей из мультфильмов «Warner Bros.» «Looney Tunes».

Идея сериала принадлежала президенту «Warner Bros.» Терри Семелу. Он планировал героев «Tiny Toon» как потомков героев «Looney Tunes» — Багза Банни, Даффи Дака, Вайла Койота (Хитрого Койота, который все никак не мог поймать Дорожного Бегуна) и так далее. Однако Стивен Спилберг, включившийся в проект со своей компанией «Amblin Entertainment», откорректировал первоначальный план. Он предложил, чтобы новые персонажи были не «детьми» любимцев, а скорее их учениками. Так возникла школа «Acme Looniversity» («Луниверситет»), где «опытные» мультперсонажи обучают «младшее поколение», как быть смешными. Впрочем, обучение не является единственной сюжетной линией сериала. Его главными героями стали «продолжатели дела» самого известного кролика всех времен – Багза Банни: Бастер и Бэбс Банни, которые по сюжету не являются ни родственниками Багза, ни родственниками друг другу. Пилотный эпизод – «The Looney Beginning» – вышел в эфир в прайм-тайм на американском телеканале CBS 14 сентября 1990 года. Сериал стал хитом на американском ТВ, его эпизоды в 1990-е транслировали и в Украине. По «Tiny Toon Adventures» также создана серия видеоигр.

14 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский посетил только что освобожденный ВСУ Изюм.

Церковный праздник 14 сентября

14 сентября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают Воздвижение Креста Господня. Также в этот день – упокоение святителя Иоанна Златоуста.

Праздник Воздвижения посвящен событиям времен царствования Константина Великого. Тогда после времен императоров-язычников удалось вновь обрести великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Их нашла мать императора Константина царица Елена, которую сын отправил в Иерусалим с этой миссией. После продолжительных расспросов жителей Иерусалима она познакомилась со старым евреем по имени Иуда. Он и рассказал, что Крест закопали там, где сейчас стоит храм Венеры. Языческий храм разрушили, а во время раскопок под ним нашли Гроб Господень, три креста и четыре гвоздя, которые были вбиты в тело Христа. Какой из трех крестов – тот самый, на котором распяли Иисуса, выяснили благодаря чудесным исцелениям, происходившим от него. В дальнейшем император Константин отдал приказ соорудить в Иерусалиме храм в честь Воскресения Христова, включавший и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строили около 10 лет. Этот храм освятили 13 сентября 335 года. А на следующий день, 14 сентября, установили празднование Воздвижения Креста Господня.

Еще одно важное событие, произошедшее 14 сентября, — это смерть святителя Иоанна Златоуста в 407 году. Ради праздника Воздвижения день памяти святителя перенесли на 13 ноября.

Народные приметы

Если 14 сентября тепло, то вся зима будет теплой.

Дождь и гроза в этот день — к дождливой осени, а солнце — к теплой и солнечной.

Если уже исчезли все мухи и комары, то скоро сильно похолодает.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя заниматься рукоделием, стиркой, уборкой и тяжелым физическим трудом.

Нельзя ходить в лес или в другую дикую местность, потому что в этот день дикие животные агрессивны.

Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи – это к голоду в семье.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, потому что тогда они не сбудутся.