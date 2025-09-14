Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории

14 сентября в Украине – День танковых войск и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. В этот день в 1867-м вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. В 1871-м в Харькове начал работу первый в Надднепрянской Украине банк. В 1911-м в Киеве смертельно ранили главу российского правительства Столыпина. В 1939-м украинец Сикорский поднял в небо США свой первый вертолет. В 1954-м советская армия провела военные учения с применением ядерного оружия. В 1960-м создали ОПЕК. В 1982-м в автокатастрофе погибла княгиня Монако Грейс Келли. В 1990-м в США вышла первая серия мультсериала «Tiny Toon Adventures». В 2022-м президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный Силами обороны Изюм.

Праздники и памятные даты 14 сентября

14 сентября в Украине – День танковых войск и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности (отмечают во второе воскресенье сентября).

В мире – День памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).

Также сегодня: Всемирный день атопической экземы, Всемирный день журавля и День «Обними свою собаку» (оба отмечают во второе воскресенье сентября).

14 сентября в истории

14 сентября 1867 года вышел первый том труда, который значительно повлиял на исторические события и судьбы целых стран — «Капитала» Карла Маркса. Подробнее.

14 сентября 1871 года в Харькове начал работу первый банк в Надднепрянской Украине (т.е. оккупированной россиянами части страны). Это был Харьковский акционерный земельный банк. Подробнее.

14 сентября 1911 года в Киеве смертельно ранили главу российского правительства (Совета министров) Петра Столыпина. Столыпин, который до повышения возглавлял имперское Министерство внутренних дел, сыграл одну из ключевых ролей в подавлении революции 1905-1907 годов. Он был организатором репрессий и основателем военно-полевых судов, с подачи которого происходили массовые казни (откуда и взялось выражение «столыпинский галстук», что означало виселицу). Также человек, которого в современной РФ любят называть «великим реформатором», запретил в 1910 году создание национальных (в том числе и украинских) обществ и клубов, а также издание газет «на языках меньшинств». Так что людей, желающих Столыпину смерти, было немало. Но какова была реальная мотивация его убийцы и действовал ли он самостоятельно или по чьему-либо приказу, до сих пор однозначной версии нет.

В Киев Столыпин прибыл в конце августа вместе с российским императором Николаем II и значительной делегацией первых лиц и иностранных гостей. Поводом стало открытие памятника Александру II. Среди разнообразных развлекательных мероприятий для императорского двора предусмотрели поход в театр – на спектакль «Сказка о царе Салтане». Во время второго антракта этого спектакля Столыпин общался с другими почетными гостями у оркестровой ямы, когда к нему подошел – и в упор дважды выстрелил Дмитрий Богров. Министр не погиб сразу только из-за того, что направленная в сердце пуля попала в орден. Впрочем, это лишь продлило его мучения – через четыре дня министр скончался в больнице.

Больше всего вопросов вызывает личность убийцы и его мотивация. Богров действительно якобы некоторое время симпатизировал анархистам и революционерам и с конца 1906 года вступил в киевскую группу анархистов-коммунистов. Однако впоследствии он изменил своим «братьям по борьбе» и начал сотрудничать с охранным отделением (российской политической полицией – так называемой «охранкой»). По его доносам немало анархистов и эсеров отправили в тюрьмы. Однако в 1910-м революционеры его заподозрили в работе на спецслужбы, и Богров вынужден был сделать перерыв в доносительстве. А в 1911-м вышел на связь с нанимателями – и сразу с сенсационным сообщением, что во время царского визита в Киев готовится покушение на одного из сановников. Далее именно от «охранки» он получил пропуск на тот самый спектакль в театр, где и убил Столыпина. Сам Богров на допросе заявил, что сделал это, потому что его как агента разоблачили революционеры, и он должен был реабилитироваться, чтобы не потерять их доверие.

«Степа» заявил мне, что реабилитировать себя я могу только одним способом, а именно путем совершения какого-нибудь террористического акта… Буду ли стрелять в Столыпина или в кого-то другого, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре», — приводят слова Богрова в книге «Столыпин. Жизнь и смерть» авторства Серебренникова и Сидоровнина.

Однако многие современники и историки этим словам убийцы Столыпина особо не доверяют. Есть версии, что убийство непосредственно организовала «охранка», а исполнителя потом просто «слили». Ведь казнили Богрова очень быстро – уже 25 сентября 1911 года, даже не установив все детали дела и все его связи. Николай II впоследствии распорядился вообще закрыть расследование убийства своего первого министра. Столыпина похоронили в Киеве – в Киево-Печерской Лавре, ведь в своем завещании он написал: «Я хочу быть похоронен там, где меня убьют». А дальше срочно собрали деньги и уже через год установили памятник Столыпину. Этот монумент стал первым объектом деколонизации, охватившей украинскую столицу в 1917 году. 30 марта 1917-го его снесли.

14 сентября 1939 года украинский авиаконструктор Игорь Сикорский в США поднял в воздух свой первый вертолет — VS-300. Подробнее.

14 сентября 1954 года советская армия провела Тоцкие учения – военные учения с применением ядерного оружия. Подробнее.

14 сентября 1960 года создали ОПЕК. Подробнее.

14 сентября 1982 года в автокатастрофе погибла княгиня Монако и известная американская киноактриса Грейс Келли, жена князя Монако Ренье ІІІ. Подробнее.

14 сентября 1990 года в США состоялась премьера мультсериала «Tiny Toon Adventures» («Приключения мультяшек»). Подробнее.

14 сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский посетил только что освобожденный ВСУ Изюм.

Церковный праздник 14 сентября

14 сентября — Воздвижение Креста Господня. Также в этот день – упокоение святителя Иоанна Златоуста. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 сентября тепло, то вся зима будет теплой.

Дождь и гроза в этот день — к дождливой осени, а солнце — к теплой и солнечной.

Если уже исчезли все мухи и комары, то скоро сильно похолодает.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя заниматься рукоделием, стиркой, уборкой и тяжелым физическим трудом.

Нельзя ходить в лес или в другую дикую местность, потому что в этот день дикие животные агрессивны.

Нельзя выбрасывать со стола остатки пищи – это к голоду в семье.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, потому что тогда они не сбудутся.