Электротранспорт в Харькове не работает — мэрия

В пресс-службе Харьковской мэрии сообщили, что весь наземный электротранспорт в городе остановился — так же, как и метро.

«Наземный электротранспорт остановлен, сейчас пытаются все маршруты закрыть автобусами», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Отметим, что ранее в КП «Харьковский метрополитен» проинформировали об остановке движения на всех линиях. При этом метро продолжает работать как укрытие.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил три «прилета» по городу, в том числе — по объекту энергетики. В результате в городе пропало электричество и вода в некоторых районах.

Массированный ракетный обстрел Украины продолжается. Харьковчан, как и жителей других регионов, призывают находиться в укрытиях.