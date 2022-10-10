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Электротранспорт в Харькове не работает — мэрия

Происшествия 10:53   10.10.2022
Оксана Горун
Электротранспорт в Харькове не работает — мэрия

В пресс-службе Харьковской мэрии сообщили, что весь наземный электротранспорт в городе остановился — так же, как и метро.

«Наземный электротранспорт остановлен, сейчас пытаются все маршруты закрыть автобусами», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Отметим, что ранее в КП «Харьковский метрополитен» проинформировали об остановке движения на всех линиях. При этом метро продолжает работать как укрытие.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил три «прилета» по городу, в том числе — по объекту энергетики. В результате в городе пропало электричество и вода в некоторых районах.

Читайте также: В Харькове остановилось метро. Жителей просят быть в укрытиях

Массированный ракетный обстрел Украины продолжается. Харьковчан, как и жителей других регионов, призывают находиться в укрытиях.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электротранспорт в Харькове не работает — мэрия".