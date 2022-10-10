Электротранспорт в Харькове не работает — мэрия
В пресс-службе Харьковской мэрии сообщили, что весь наземный электротранспорт в городе остановился — так же, как и метро.
«Наземный электротранспорт остановлен, сейчас пытаются все маршруты закрыть автобусами», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Отметим, что ранее в КП «Харьковский метрополитен» проинформировали об остановке движения на всех линиях. При этом метро продолжает работать как укрытие.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил три «прилета» по городу, в том числе — по объекту энергетики. В результате в городе пропало электричество и вода в некоторых районах.
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Массированный ракетный обстрел Украины продолжается. Харьковчан, как и жителей других регионов, призывают находиться в укрытиях.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електротранспорт, мэрия, обстрел; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электротранспорт в Харькове не работает — мэрия".