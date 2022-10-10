В Харькове остановилось метро. Жителей просят быть в укрытиях
Движение по всем линиям харьковского метро приостановлено после обстрела города.
«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в telegram.
В мэрии дополнили, что все станции метро работают как укрытия.
Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и региона находиться в укрытиях.
«Жители Харькова и области: оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Ожидается повторные ракетные удары», — предупредил Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в городе, в том числе — об ударе по объекту энергетики. В результате в городе пропало электричество и вода в отдельных районах.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: метро, обстрел; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове остановилось метро. Жителей просят быть в укрытиях".