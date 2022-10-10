В Харькове остановилось метро. Жителей просят быть в укрытиях

Движение по всем линиям харьковского метро приостановлено после обстрела города.

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!» — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» в telegram.

В мэрии дополнили, что все станции метро работают как укрытия.

Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей города и региона находиться в укрытиях.

«Жители Харькова и области: оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Ожидается повторные ракетные удары», — предупредил Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в городе, в том числе — об ударе по объекту энергетики. В результате в городе пропало электричество и вода в отдельных районах.