У Харкові зупинилося метро. Мешканців просять бути в укриттях
Рух усіма лініями харківського метро припинено після обстрілу міста.
“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” у Телеграмі.
У мерії доповнили, що всі станції метро працюють як укриття.
Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста та регіону перебувати у укриттях.
“Мешканці Харкова та області: залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Очікуються повторні ракетні удари”, – попередив Синєгубов.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” в місті, зокрема – про удар по об’єкту енергетики. У результаті в місті зникла електрика та вода в окремих районах.Категорії: Події, Харків; Теги: метро, обстріл; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зупинилося метро. Мешканців просять бути в укриттях".