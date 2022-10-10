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У Харкові зупинилося метро. Мешканців просять бути в укриттях

Події 10:35   10.10.2022
Оксана Горун
У Харкові зупинилося метро. Мешканців просять бути в укриттях

Рух усіма лініями харківського метро припинено після обстрілу міста.

“Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!” повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен” у Телеграмі.

У мерії доповнили, що всі станції метро працюють як укриття.

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста та регіону перебувати у укриттях.

“Мешканці Харкова та області: залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Очікуються повторні ракетні удари”, – попередив Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” в місті, зокрема – про удар по об’єкту енергетики. У результаті в місті зникла електрика та вода в окремих районах.

Категорії: Події, Харків; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зупинилося метро. Мешканців просять бути в укриттях".