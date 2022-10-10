Електротранспорт у Харкові не працює – мерія

У пресслужбі Харківської мерії повідомили, що весь наземний електротранспорт у місті зупинився – так само, як і метро.

“Наземний електротранспорт зупинено, зараз намагаються усі маршрути закрити автобусами”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

Зазначимо, що раніше в КП “Харківський метрополітен” поінформували про зупинення руху на всіх лініях. При цьому метро продовжує працювати як укриття.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив три “прильоти” по місту, в тому числі – по об’єкту енергетики. У результаті в місті зникла електрика та вода в деяких районах.

Масований ракетний обстріл України триває. Харків’ян, як і мешканців інших регіонів, закликають перебувати в укриттях.