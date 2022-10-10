Електротранспорт у Харкові не працює – мерія
У пресслужбі Харківської мерії повідомили, що весь наземний електротранспорт у місті зупинився – так само, як і метро.
“Наземний електротранспорт зупинено, зараз намагаються усі маршрути закрити автобусами”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.
Зазначимо, що раніше в КП “Харківський метрополітен” поінформували про зупинення руху на всіх лініях. При цьому метро продовжує працювати як укриття.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив три “прильоти” по місту, в тому числі – по об’єкту енергетики. У результаті в місті зникла електрика та вода в деяких районах.
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Масований ракетний обстріл України триває. Харків’ян, як і мешканців інших регіонів, закликають перебувати в укриттях.Категорії: Події, Харків; Теги: електротранспорт, мэрия, обстріл; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електротранспорт у Харкові не працює – мерія".