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Електротранспорт у Харкові не працює – мерія

Події 10:53   10.10.2022
Оксана Горун
Електротранспорт у Харкові не працює – мерія

У пресслужбі Харківської мерії повідомили, що весь наземний електротранспорт у місті зупинився – так само, як і метро.

“Наземний електротранспорт зупинено, зараз намагаються усі маршрути закрити автобусами”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

Зазначимо, що раніше в КП “Харківський метрополітен” поінформували про зупинення руху на всіх лініях. При цьому метро продовжує працювати як укриття.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив три “прильоти” по місту, в тому числі – по об’єкту енергетики. У результаті в місті зникла електрика та вода в деяких районах.

Також читайте:  У Харкові зупинилося метро. Мешканців просять бути у укриттях

Масований ракетний обстріл України триває. Харків’ян, як і мешканців інших регіонів, закликають перебувати в укриттях.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електротранспорт у Харкові не працює – мерія".