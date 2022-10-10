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В Харькове — перебои с мобильным интернетом и связью

Происшествия 14:10   10.10.2022
Оксана Горун
В Харькове — перебои с мобильным интернетом и связью

Госспрецсвязи Украины сообщило о проблемах со связью в ряде регионов Украины, в том числе — в Харькове.

«Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи», — отметили в пресс-службе Госспецсвязи.

Там пояснили, что нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры — как мобильных операторов, так и предприятий энергетики.

«И операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи», — подчеркнули в Госспецсвязи.

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Напомним, в Харькове электричество исчезло после обстрела в 9:52 утра. Мэр города Игорь Терехов подтвердил три «прилета» в город и сообщил о том, что поврежден объект энергетики. Электричество также исчезло в городах области. Затем начались перебои с водоснабжением и связью. Сейчас постепенно электроснабжение и Харькова, и области восстанавливается.

Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 14:10;

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