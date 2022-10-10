В Харькове — перебои с мобильным интернетом и связью

Госспрецсвязи Украины сообщило о проблемах со связью в ряде регионов Украины, в том числе — в Харькове.

«Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи», — отметили в пресс-службе Госспецсвязи.

Там пояснили, что нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры — как мобильных операторов, так и предприятий энергетики.

«И операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи», — подчеркнули в Госспецсвязи.

Напомним, в Харькове электричество исчезло после обстрела в 9:52 утра. Мэр города Игорь Терехов подтвердил три «прилета» в город и сообщил о том, что поврежден объект энергетики. Электричество также исчезло в городах области. Затем начались перебои с водоснабжением и связью. Сейчас постепенно электроснабжение и Харькова, и области восстанавливается.