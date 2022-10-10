В Харькове — перебои с мобильным интернетом и связью
Госспрецсвязи Украины сообщило о проблемах со связью в ряде регионов Украины, в том числе — в Харькове.
«Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины. В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире. Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи», — отметили в пресс-службе Госспецсвязи.
Там пояснили, что нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры — как мобильных операторов, так и предприятий энергетики.
«И операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи», — подчеркнули в Госспецсвязи.
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Напомним, в Харькове электричество исчезло после обстрела в 9:52 утра. Мэр города Игорь Терехов подтвердил три «прилета» в город и сообщил о том, что поврежден объект энергетики. Электричество также исчезло в городах области. Затем начались перебои с водоснабжением и связью. Сейчас постепенно электроснабжение и Харькова, и области восстанавливается.Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Госспецсвязи, интернет, связь; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 14:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове — перебои с мобильным интернетом и связью".