У Харкові – перебої з мобільним інтернетом та зв’язком
Держспецзв’язку України повідомило про проблеми зі зв’язком у низці регіонів України, у тому числі – в Харкові.
“Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої у роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку”, – зазначили у пресслужбі Держспецзв’язку.
Там пояснили, що нестабільна робота мереж пов’язана із пошкодженням інфраструктури – як мобільних операторів, так і підприємств енергетики.
“І оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку”, – наголосили в Держспецзв’язку.
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Нагадаємо, у Харкові електрика зникла після обстрілу о 9:52 ранку. Мер міста Ігор Терехов підтвердив три “прильоти” по місту та повідомив про те, що пошкоджено об’єкт енергетики. Електрика також зникла у містах області. Потім почалися перебої з водопостачанням та зв’язком. Наразі поступово електропостачання і Харкова, і області відновлюється.Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Госспецсвязи, интернет, связь; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 14:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – перебої з мобільним інтернетом та зв’язком".