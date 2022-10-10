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У Харкові – перебої з мобільним інтернетом та зв’язком

Події 14:10   10.10.2022
Оксана Горун
У Харкові – перебої з мобільним інтернетом та зв’язком

Держспецзв’язку України повідомило про проблеми зі зв’язком у низці регіонів України, у тому числі – в Харкові.

“Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої у роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв’язку”, – зазначили у пресслужбі Держспецзв’язку.

Там пояснили, що нестабільна робота мереж пов’язана із пошкодженням інфраструктури – як мобільних операторів, так і підприємств енергетики.

“І оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв’язку”, – наголосили в Держспецзв’язку.

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Нагадаємо, у Харкові електрика зникла після обстрілу о 9:52 ранку. Мер міста Ігор Терехов підтвердив три “прильоти” по місту та повідомив про те, що пошкоджено об’єкт енергетики. Електрика також зникла у містах області. Потім почалися перебої з водопостачанням та зв’язком. Наразі поступово електропостачання і Харкова, і області відновлюється.

Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 14:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові – перебої з мобільним інтернетом та зв’язком".