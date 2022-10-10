У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротранс
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що громадський транспорт, який тимчасово не працює через відсутність електрики, компенсують переформатуванням маршрутів автобусів.
“Ми зупинили метро – ви можете цілодобово користуватися ним як укриттям. Зараз через відсутність електрики не ходять трамваї та тролейбуси, але ми так переформатували роботу автобусів, що ви зможете дістатися будь-якої точки Харкова”, – сказав Ігор Терехов у зверненні до харків’ян .
Він також попросив мешканців міста бути максимально обережними – і сьогодні, і найближчими днями. За можливості, не виходити на вулицю та перебувати в укриттях.
Читайте також: Голова ХОВА попередив, що деякий час не буде води та світла (відео)
Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харків та область залишилися без електрики. Вже зараз електропостачання подекуди відновлюється. Світло з’явилося, зокрема, у Чугуєві та в деяких районах Харкова. Проте електротранспорт у місті наразі не працює.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, електротранспорт, метро, терехов, транспорт; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротранс»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 13:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротранс".