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У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротранс

Суспільство 13:54   10.10.2022
Оксана Горун
У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротранс

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що громадський транспорт, який тимчасово не працює через відсутність електрики, компенсують переформатуванням маршрутів автобусів.

“Ми зупинили метро – ви можете цілодобово користуватися ним як укриттям. Зараз через відсутність електрики не ходять трамваї та тролейбуси, але ми так переформатували роботу автобусів, що ви зможете дістатися будь-якої точки Харкова”, – сказав Ігор Терехов у зверненні до харків’ян .

Він також попросив мешканців міста бути максимально обережними – і сьогодні, і найближчими днями. За можливості, не виходити на вулицю та перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, після ранкового обстрілу Харків та область залишилися без електрики. Вже зараз електропостачання подекуди відновлюється. Світло з’явилося, зокрема, у Чугуєві та в деяких районах Харкова. Проте електротранспорт у місті наразі не працює.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 13:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротранс".