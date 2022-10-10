В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротранс

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что временно не работающий из-за отсутствия электричества общественный транспорт компенсируют переформатированием маршрутов автобусов.

«Мы остановили метро – вы можете круглосуточно пользоваться им как укрытием. Сейчас из-за отсутствия электричества не ходят трамваи и троллейбусы, но мы так переформатировали работу автобусов, что вы сможете добраться в любую точку Харькова», — сказал Игорь Терехов в обращении к харьковчанам.

Он также попросил жителей города быть максимально остородными — и сегодня, и в ближайшие дни. По возможности, не выходить на улицу и находиться в укрытиях.

Напомним, после утреннего обстрела Харьков и область остались без электричества. Уже сейчас электроснабжение местами восстанавливается. Свет появился, в том числе, в Чугуеве и в некоторых районах Харькова. Однако электротранспорт в городе пока не работает.