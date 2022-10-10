В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротранс
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что временно не работающий из-за отсутствия электричества общественный транспорт компенсируют переформатированием маршрутов автобусов.
«Мы остановили метро – вы можете круглосуточно пользоваться им как укрытием. Сейчас из-за отсутствия электричества не ходят трамваи и троллейбусы, но мы так переформатировали работу автобусов, что вы сможете добраться в любую точку Харькова», — сказал Игорь Терехов в обращении к харьковчанам.
Он также попросил жителей города быть максимально остородными — и сегодня, и в ближайшие дни. По возможности, не выходить на улицу и находиться в укрытиях.
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Напомним, после утреннего обстрела Харьков и область остались без электричества. Уже сейчас электроснабжение местами восстанавливается. Свет появился, в том числе, в Чугуеве и в некоторых районах Харькова. Однако электротранспорт в городе пока не работает.Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, електротранспорт, метро, терехов, транспорт; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 13:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротранс".