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В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротранс

Общество 13:54   10.10.2022
Оксана Горун
В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротранс

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что временно не работающий из-за отсутствия электричества общественный транспорт компенсируют переформатированием маршрутов автобусов.

«Мы остановили метро – вы можете круглосуточно пользоваться им как укрытием. Сейчас из-за отсутствия электричества не ходят трамваи и троллейбусы, но мы так переформатировали работу автобусов, что вы сможете добраться в любую точку Харькова», — сказал Игорь Терехов в обращении к харьковчанам.

Он также попросил жителей города быть максимально остородными — и сегодня, и в ближайшие дни. По возможности, не выходить на улицу и находиться в укрытиях.

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Напомним, после утреннего обстрела Харьков и область остались без электричества. Уже сейчас электроснабжение местами восстанавливается. Свет появился, в том числе, в Чугуеве и в некоторых районах Харькова. Однако электротранспорт в городе пока не работает.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 13:54;

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