Сегодня 13 мая: какой праздник и день в истории

13 мая 1637 года считают днем, когда кардинал Ришелье придумал столовый нож. В 1787-м в Австралию отправился Первый Флот. В 1849-м родился украинский писатель Панас Мирный. В 1888-м в Бразилии отменили рабство. В 1930-м в Тасмании убили последнего дикого сумчатого волка. В 1933-м в Харькове застрелился писатель Николай Хвылевой. В 1950-м состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». В 2002-м умер легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский. В 2022-м Генштаб ВСУ констатировал, что армия РФ сконцентрировалась на отступлении от Харькова.

Праздники и памятные даты 13 мая

13 мая в мире – Всемирный день техники для будущего.

Также сегодня: Всемирный день одуванчика, День лепрекона, Международный день хумуса, День рождения застежки-липучки.

13 мая в истории

13 мая 1637 года считают днем, когда кардинал Ришелье придумал столовый нож. В действительности, в исторических документах точная дата не указана, на ней просто сошлись за годы пересказывания этой истории. А вот тот факт, что нож с закругленным концом подарил миру именно выдающийся французский политик – неоспорим. Различаются нюансы относительно того, что именно разозлило кардинала настолько, что он приказал затупить концы ножей: не то ковыряние кончиками кинжалов в зубах, которое позволяли себе даже уважаемые участники трапез; не то втыкание кинжалов в стол, что портило мебель. Во всяком случае, исправляя ножи, первый министр короля Франции на самом деле исправлял манеры общества.

«До того, как Ришелье озарило вдохновением (или просто отвращением к плохим манерам), посетители обычно использовали охотничьи кинжалы, чтобы прокалывать свои кусочки, которые потом подносили ко рту рукой или с помощью ложки. Вилка, орудие, действительно кардинально изменившее употребление пищи, существовало с библейских времен. Однако, несмотря на свою полезность, вилка оставалась относительной редкостью на Западе до XVII века, даже среди французских королевских особ, которым Ришелье служил с непреклонной преданностью, пишет Wired. — Ножи Ришелье стали очень популярны среди двора, и вскоре у каждого, кто имел какую-то особую власть во Франции, был такой набор».

А распространил такие ножи по всей Франции Людовик XIV своим приказом. Король нашел в изобретении Ришелье еще одну важную практическую ценность: отсутствие острых лезвий и заостренных кончиков за столом однозначно снижало риски для участников трапезы. Впоследствии опыт Франции переняли в других странах Европы и британских колониях по всему миру.

13 мая 1787 года из Британии в Австралию отправился так называемый Первый Флот. На борту кораблей были первые колонисты, которые обжили новый и довольно суровый континент. Подробнее.

13 мая 1849 года родился украинский писатель Панас Мирный. Подробнее.

13 мая 1888 года в Бразилии подписали так называемый «Золотой закон», которым окончательно отменили рабство. Подробнее.

13 мая 1930 года в Тасмании убили последнего дикого сумчатого волка (тилацина). Подробнее.

Видео: en.wikipedia.org

13 мая 1933 года в доме «Слово» в Харькове застрелился украинский писатель и один из известнейших деятелей «Расстрелянного возрождения» Николай Хвылевой. Подробнее.

13 мая 1950 года состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Подробнее.

13 мая 2002 года скончался легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский. Подробнее.

13 мая 2022 года Генштаб ВСУ впервые сообщил, что российская армия “главные усилия на Слобожанском направлении сосредоточила на обеспечении отхода собственных подразделений от Харькова”.

Церковный праздник 13 мая

13 мая чтят память мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, тюремного стража. Подробнее.

Народные приметы

Если небо чистое и безоблачное, то лето будет жарким и засушливым.

Если на каштане уже отцвели цветы, то скоро наступит лето.

Если в лесу появилось много грибов, то летом будут идти дожди.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя плакать, иначе будете лить слезы весь год.

Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.

Не стоит лениться и бездельничать.