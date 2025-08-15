Сьогодні 15 серпня: яке свято та день в історії

15 серпня в Україні – День археолога. Цього дня 1483 року відкрили Сикстинську капелу. У 1556 році почали створювати Пересопницьке Євангеліє. У 1769-му народився Наполеон, а у 1810-му за його наказом у Парижі встановили Вандомську колону з перетоплених російських та австрійських гармат. У 1914-му перше судно пройшло Панамським каналом, а в 1947-му незалежність здобула Індія. У 1969-му розпочався Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько півмільйона хіпі. У 1990-му загинув лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. У 1997-му Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду — “Орден княгині Ольги”.

Свята та пам’ятні дати 15 серпня

15 серпня в Україні відзначають День археолога та День міста Тернопіль.

У світі – Всесвітній день величі.

<br />

15 серпня в історії

15 серпня 1483 року відкрили Сикстинську капелу в Апостольському палаці – офіційній резиденції Папи Римського у Ватикані. Цього дня Папа Сикст IV звершив першу месу в капелі на свято Успіння, під час якої освятив будівлю та присвятив її Діві Марії. Головне, чим знаменита Сикстинська капела – це фрески роботи Мікеланджело та цілої команди художників епохи Відродження, включаючи Сандро Боттічеллі, П’єтро Перуджино, Пінтуріккьо та інших. Також капела – місце, де проходить Конклав – вибори Папи Римського.

“Під час конклаву на даху капели встановлюється димар, з якого підіймається дим як сигнал. Якщо з’являється білий дим, нового Папу обрано. Якщо дим чорний, жоден кандидат не отримав необхідних двох третин голосів, і жодних успішних виборів ще не відбулося. Білий дим утворюється шляхом спалювання лише бюлетенів, тоді як чорний дим утворюється шляхом спалювання бюлетенів з мокрою соломою. Для обох кольорів також використовуються хімічні добавки”, – пише англомовна Вікіпедія.

Мікеланджело виконував обробку стелі капели вже після її освячення – між 1508 та 1512 роками. Він намалював серію з дев’яти картин, що зображують Створення світу, стосунки Бога з людством та падіння людства. У кожному куті художник зобразив 12 чоловіків і жінок, які пророкували пришестя Христа. Він намалював також “Страшний суд” над вівтарем між 1535 та 1541 роками.

Картини на двох стінах капели – старші за віком. Їх створили під час будівництва капели. На південній стіні зображені “Історії Мойсея”, написані в 1481-1482 роках. На північній – “Історії Ісуса”. Їх також датують 1481–1482 роками. Фрески на східній стіні створили після Мікеланджело.

<br />

15 серпня 1556 року розпочалися роботи з написання Пересопницького Євангелія. Це Євангеліє, на якому присягають на вірність українському народу президенти України, є пам’яткою староукраїнської мови та мистецтва. Докладніше.

15 серпня 1769 року народився Наполеон Бонапарт.

15 серпня 1810 року в Парижі завершили будівництво Вандомської колони. Її створили за наказом Наполеона, переплавивши австрійські та російські гармати, захоплені французькою армією. Докладніше.

15 серпня 1914 року Панамським каналом пройшло перше судно. Докладніше.

15 серпня 1947 року Індія (на той час Індійський Союз) офіційно здобула незалежність від Великої Британії. Акт про утворення незалежних держав на території колишньої Британської Індії 18 липня 1947 року ухвалив парламент Великої Британії та підписав король Георг VI. А 15 серпня відбулася церемонія передачі влади в Делі.

15 серпня 1969 року розпочався знаменитий Вудстоцький фестиваль, який зібрав близько пів мільйона хіпі. Докладніше.

15 серпня 1990 року загинув культовий радянський рок-співак, лідер гурту “Кіно” Віктор Цой. Докладніше.

15 серпня 1997 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – “Орден княгині Ольги”. Ним відзначають заслуги жінок у розвитку Української держави, а також духовному відродженні нації та вихованні дітей. Нагороду можуть отримувати іноземні громадянки та особи без громадянства.

Церковне свято 15 серпня

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці – день закінчення земного життя святої Діви Марії. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 15 серпня, таким буде і вересень.

Якщо кішка цілий день точить кігті, то скоро погода зіпсується.

Якщо жаби голосно квакають, слід чекати дощу.

Що не можна робити 15 серпня

В Успіння не можна грати весілля.

Не можна важко працювати.

Не можна ходити босоніж або ж носити старе та брудне взуття.