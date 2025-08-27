Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории

27 августа в Украине – День сала. В этот день в 1991-м провозгласила независимость Молдова. В 1955-м вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. В 1916-м Румыния вступила в Первую мировую войну. В 1856-м родился Иван Франко. В 1831-м капитуляцией Варшавы завершилось ноябрьское восстание поляков против российских захватчиков. В 1783-м состоялся первый полет шарльера.

Праздники и памятные даты 27 августа

27 августа в Украине – День сала.

В мире – Всемирный день прощения, Всемирный день против искоренения видов, День независимости Молдовы.

Также сегодня: Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага», Международный день лотереи, День любителей бананов.

27 августа в истории

27 августа 1783 года состоялся первый полет шарльера – это одна из разновидностей аэростата. Его наполняют не нагретым воздухом, а одним из газов, которые легче воздуха. Подробнее.

27 августа 1831 года Варшава капитулировала перед российским войском, что стало окончательным поражением перспективного Ноябрьского восстания 1830-1831 годов. Подробнее.

27 августа 1856 года родился украинский поэт, политик и общественный деятель Иван Франко. Подробнее.

27 августа 1916 года Румыния вступила в Первую мировую войну – на стороне Антанты. Война к этому моменту шла уже два года, в течение которых королевство Румыния сохраняло нейтралитет, хотя противники постоянно пытались втянуть его в свой союз. Изначально Румыния, во главе которой был немецкий королевский дом Гогенцоллернов, тяготела к союзу с Германией и Австро-Венгрией. Почти сразу после основания королевства король Кароль I подписал тайное соглашение с Тройственным союзом. Но союз, о котором договаривались в XIX веке, в ХХ стремительно утрачивал актуальность. Так, одна из трех стран-участниц Италия не выполнила свои обязательства и не вступила в войну на стороне Австро-Венгрии и Германии, а со временем присоединилась к их противникам. Поэтому поведение Румынии не было исключением.

В первые годы Первой мировой румыны колебались, кого поддержать: Кароль I, доживший до начала Первой мировой, был склонен выполнить обязательства перед Германией и Австро-Венгрией, но общество очевидно выступало против вступления страны в войну. В октябре 1914 года король умер, как считается, из-за тяжелого стресса – на тот момент он готовился отречься от престола из-за невозможности выполнить свои союзнические обязательства. Корону унаследовал племянник Кароля I Фердинанд I.

У него не было таких откровенно прогерманских взглядов. И все же и этот король не спешил и присоединяться к Антанте. Вероятнее всего, объяснение простое: Фердинанд ждал, на чью сторону склонятся чаши весов, чтобы поддержать победителей. А параллельно рассматривал предложения сторон – кто больше посулит Румынии. Желания же королевства были предсказуемы – расширить территорию. Это было возможно сделать как за счет присоединения Трансильвании и Буковины, входивших в состав Австро-Венгерской империи, так и присоединив Бессарабию, являвшуюся на тот момент частью одной из стран Антанты – Российской империи. Населенная преимущественно румынами Трансильвания интересовала королевство больше. Но не только это стало решающим для вступления в войну на стороне Антанты. Летом 1916 года произошел Брусиловский прорыв – российская армия нанесла серьезное поражение австро-венгерской, оккупировав часть территорий Волыни, Галичины и Буковины, в частности, украинские Луцк, Станислав (Ивано-Франковск) и Черновцы. Австрийское войско понесло значительные потери, а империя в целом – и в военном, и в экономическом смысле – ослабла. Настал момент, когда шанс «оторвать кусок» Австро-Венгрии казался максимальным.

Поэтому 17 августа 1916 года представители Румынии и стран Антанты подписали военное и политическое соглашение о вступлении королевства в войну. Согласно этому документу союзники признавали права нового сторонника на территории Австро-Венгрии, где большинство составляло румынское население. 28 августа румынский посол в Вене официально вручил правительству Австро-Венгрии ноту с декларацией об объявлении войны со следующего дня, 27 августа. Это был удар и для австрийцев, и для их союзников. Однако они достаточно быстро среагировали: моментально войну Румынии объявила Германия, а вслед за ней – Болгария и Османская империя.

Небольшое королевство мобилизовало 400-тысячную армию, но она не была обеспечена современными вооружениями, в отличие от армий стран, которые воевали уже два года и обновляли свое оборудование в соответствии с современными требованиями. Против ослабленной боями австрийской армии это казалось достаточным, но под общим давлением со всех сторон Румыния быстро из нападающего превратилась в жертву: две трети страны за несколько месяцев оккупировали. Окончательно судьба участия румын в Первой мировой решилась, когда после Октябрьского переворота в Российской империи ее войска начали выходить с той небольшой территории, которую помогали удерживать под контролем короля. В начале декабря 1917-го большевики заключили соглашения о прекращении огня с Центральными государствами. Следом о перемирии вынуждена была просить и Румыния. Его заключили 9 декабря 1917 года в городе Фокшани. Большая часть страны осталась оккупированной. А в мае 1918-го правительство королевства подписало сепаратный Бухарестский мир. С одной стороны, по нему Румыния получила Бессарабию, которую отобрали у Российской империи. С другой – потеряла выход к Черному морю. Ее территории вдоль побережья переходили к Болгарскому царству. А на севере королевства установили кондоминиум (совместное управление) стран Четверного союза. Австро-Венгрия и Болгария получили часть территории на побережьях Дуная. Румынам назначили значительные контрибуции и так далее.

Однако это был не конец. В августе 1918 года ситуация на фронте радикально изменилась – армии стран Антанты начали масштабное контрнаступление по всему Западному фронту, и Четверной союз пошатнулся. 29 сентября капитулировало Болгарское царство, 30 октября — Османская империя. 10 ноября, за день до подписания Германией Компьенского перемирия и завершения мировой войны, Румыния формально во второй раз вступила в войну на стороне Антанты. В конце концов, румыны получили желаемое, увеличив свою территорию более чем вдвое: аннексировали Трансильванию, Бессарабию, Буковину и еще ряд территорий.

Советская Россия, а впоследствии и СССР так и не признали аннексию Бессарабии. СССР захватил эти территории вместе с Северной Буковиной, которая до этого никогда не была под российской оккупацией, в результате Второй мировой войны. Часть территорий включили в состав УССР, сейчас они в составе Украины.

27 августа 1955 года вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. Подробнее.

27 августа 1991 года независимость провозгласила Республика Молдова. Подробнее.

Церковный праздник 27 августа

27 августа чтят память преподобного Пимена Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если 27 августа листья рябины уже пожелтели, то осень будет теплой, а зима – морозной.

Если ягоды рябины осыпаются, то зима будет теплой и снежной.

Если 27 августа дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым, а если ветра нет, то в сентябре практически не будет осадков.

Что нельзя делать 27 августа

27 августа не подходит для совершения больших покупок.

Также в этот день не нужно свататься и играть свадьбу.

Не стоит занимать деньги.