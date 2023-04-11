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Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии

Общество 20:13   11.04.2023
Елена Нагорная
Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии Фото: «Хартия»

Харьковское добровольческое подразделение «Хартия» стало 13-й бригадой Нацгвардии и теперь продолжит освобождать украинские земли от российских оккупантов в составе «Гвардии наступления».

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале и на сайте «Гвардии наступления».

«Хартия» возникла в начале полномасштабной войны как добровольческое подразделение. Ее бойцы обороняли Харьковскую область и одни из первых вышли на границу с российской федерацией во время контрнаступления ВСУ. Хартийцы захватывали и уничтожали военную технику и пехоту врага. Вели длительную оборону участка фронта в зоне ответственности (с. Русская Лозовая и с. Стельмаховка). Проводили аэроразведку и корректировку огня артиллерийских систем. «Хартия» — это единственное добровольческое подразделение в Бахмуте», — говорится в информации на сайте.

Командует бригадой подполковник Игорь Оболенский, награжденный орденом «За мужество» III степени.

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Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из теперь уже девяти бригад («Хартия», «Стальная граница», «Красная калина», «Буревой», «Рубеж», «Спартан», «Кара-Даг», «Лють» и «Азов») каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское добровольческое подразделение «Хартия» стало 13-й бригадой Нацгвардии и теперь продолжит освобождать украинские земли от российских оккупантов в составе «Гвардии наступления».".