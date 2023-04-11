Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии

Харьковское добровольческое подразделение «Хартия» стало 13-й бригадой Нацгвардии и теперь продолжит освобождать украинские земли от российских оккупантов в составе «Гвардии наступления».

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале и на сайте «Гвардии наступления».

«Хартия» возникла в начале полномасштабной войны как добровольческое подразделение. Ее бойцы обороняли Харьковскую область и одни из первых вышли на границу с российской федерацией во время контрнаступления ВСУ. Хартийцы захватывали и уничтожали военную технику и пехоту врага. Вели длительную оборону участка фронта в зоне ответственности (с. Русская Лозовая и с. Стельмаховка). Проводили аэроразведку и корректировку огня артиллерийских систем. «Хартия» — это единственное добровольческое подразделение в Бахмуте», — говорится в информации на сайте.

Командует бригадой подполковник Игорь Оболенский, награжденный орденом «За мужество» III степени.

Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из теперь уже девяти бригад («Хартия», «Стальная граница», «Красная калина», «Буревой», «Рубеж», «Спартан», «Кара-Даг», «Лють» и «Азов») каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.