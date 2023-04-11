Харківська “Хартія” ввійшла у склад “Гвардії наступу” як бригада Нацгвардії

Харківський добровольчий підрозділ “Хартія” став 13-ю бригадою Нацгвардії й тепер продовжить звільняти українські землі від російських окупантів у складі “Гвардії наступу”.

Відповідна інформація з’явилася в Telegram-каналі та на сайті “Гвардії наступу”.

««Хартія» виникла на початку повномасштабної війни як добровольчий підрозділ. Її бійці обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон з російською федерацією під час контрнаступу ЗСУ. Хартійці захоплювали та знищували військову техніку й піхоту ворога. Вели тривалу оборону ділянки фронту в зоні відповідальності (с. Руська Лозова та с. Стельмахівка). Проводили аеророзвідку та корегування вогню артилерійських систем. «Хартія» — це єдиний добровольчий підрозділ у Бахмуті», – йдеться в інформації на сайті.

Командиром бригади є підполковник Ігор Оболєнський, нагороджений орденом “За мужність” III ступеню.

Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Обрати одну з тепер вже дев’яти бригад (“Хартія”, “Сталевий кордон”, “Червона калина”, “Лють”, “Рубіж”, “Спартан”, “Кара-Даг”, “Буревій”, “Азов”) кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду.