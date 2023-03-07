У харківській “Хартії” заявили, що стануть бригадою “Гвардії наступу”

Найближчим часом буде оголошено набір до бригади “Хартія”, яка у межах “Гвардії наступу” звільнятиме українські землі від окупантів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі харківського добровольчого підрозділу “Хартія”.

“У мене є мрія, щоб “Хартія” розрослася до бригади. Це буде серйозний військовий організм, повністю побудований з нуля, за стандартами найкращих армій світу. Я маю на увазі армію США, з максимальним вихованням та тренуванням людей як лідерів, кожного на своєму окремій якійсь ділянці”, – розповів командир добровольчого підрозділу Всеволод Кожемяко в інтерв’ю Андрію Оністрату.

Нагадаємо, що національна програма набору добровольців до штурмових бригад “Гвардії наступу” стартувала на початку лютого. Обрати одну з восьми бригад (“Сталевий кордон”, “Червона калина”, “Лють”, “Рубіж”, “Спартан”, “Кара-Даг”, “Буревій”, “Азов”) кожен може самостійно – відповідно до індивідуальних переконань та мотивації. Добровольцям пропонують гідні умови служби та винагороду.