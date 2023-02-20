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Харківські добровольці показали, як “насипають” окупантам біля Бахмута (відео)

Події 21:00   20.02.2023
Олена Нагорна
Харківські добровольці показали, як “насипають” окупантам біля Бахмута (відео)

Воїни харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у перервах між виконанням бойових завдань зняли відео про те, як захищають місто Бахмут Донецької області.

Про це оборонці пишуть у своєму Telegram-каналі.

“Фортеця Бахмут — місце сталевого духу, яке щоденно тримається завдяки героїзму захисників і захисниць Сил оборони України, серед яких і бійці добровольчого підрозділу “Хартія”, – підписали відео бійці.

Саундтреком для відео захисники обрали пісню гурту “Антитіла” “Фортеця Бахмут”.

Відео: “Хартія”

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у перервах між виконанням бойових завдань зняли відео про те, як захищають місто Бахмут Донецької області.".