Харківські добровольці показали, як “насипають” окупантам біля Бахмута (відео)
Воїни харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у перервах між виконанням бойових завдань зняли відео про те, як захищають місто Бахмут Донецької області.
Про це оборонці пишуть у своєму Telegram-каналі.
“Фортеця Бахмут — місце сталевого духу, яке щоденно тримається завдяки героїзму захисників і захисниць Сил оборони України, серед яких і бійці добровольчого підрозділу “Хартія”, – підписали відео бійці.
Саундтреком для відео захисники обрали пісню гурту “Антитіла” “Фортеця Бахмут”.
Відео: “Хартія”
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у перервах між виконанням бойових завдань зняли відео про те, як захищають місто Бахмут Донецької області.".