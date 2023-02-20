Харківські добровольці показали, як “насипають” окупантам біля Бахмута (відео)

Воїни харківського добровольчого підрозділу “Хартія” у перервах між виконанням бойових завдань зняли відео про те, як захищають місто Бахмут Донецької області.

Про це оборонці пишуть у своєму Telegram-каналі.

“Фортеця Бахмут — місце сталевого духу, яке щоденно тримається завдяки героїзму захисників і захисниць Сил оборони України, серед яких і бійці добровольчого підрозділу “Хартія”, – підписали відео бійці.

Саундтреком для відео захисники обрали пісню гурту “Антитіла” “Фортеця Бахмут”.

Відео: “Хартія”