Харьковские добровольцы показали, как «насыпают» оккупантам у Бахмута (видео)

Воины харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в перерывах между выполнением боевых задач сняли видео о том, как защищают город Бахмут Донецкой области.

Об этом оборонцы пишут в своем Telegram-канале.

«Крепость Бахмут — место стального духа, которое ежедневно держится благодаря героизму защитников и защитниц Сил обороны Украины, среди которых и бойцы добровольческого подразделения «Хартия», — подписали видео бойцы.

Саундтреком для видео защитники выбрали песню группы «Антитела» «Крепость Бахмут».

Видео: «Хартия»