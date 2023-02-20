Харьковские добровольцы показали, как «насыпают» оккупантам у Бахмута (видео)
Воины харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в перерывах между выполнением боевых задач сняли видео о том, как защищают город Бахмут Донецкой области.
Об этом оборонцы пишут в своем Telegram-канале.
«Крепость Бахмут — место стального духа, которое ежедневно держится благодаря героизму защитников и защитниц Сил обороны Украины, среди которых и бойцы добровольческого подразделения «Хартия», — подписали видео бойцы.
Саундтреком для видео защитники выбрали песню группы «Антитела» «Крепость Бахмут».
Видео: «Хартия»
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины харьковского добровольческого подразделения «Хартия» в перерывах между выполнением боевых задач сняли видео о том, как защищают город Бахмут Донецкой области.".