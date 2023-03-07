В харьковской «Хартии» заявили, что станут бригадой «Гвардии наступления»
В ближайшее время будет объявлен набор в бригаду «Хартия», которая в рамках «Гвардии наступления» будет освобождать украинские земли от оккупантов.
Об этом сообщается в Telegram-канале харьковского добровольческого подразделения «Хартия».
«У меня есть мечта, чтобы «Хартия» разрослась до бригады. Это будет серьезный военный организм, полностью построенный с нуля, по стандартам лучших армий мира. Я имею в виду армию США, с максимальным воспитанием и тренировкой людей как лидеров, каждого на своем отдельном каком-то участке», — рассказал командир добровольческого подразделения Всеволод Кожемяко в интервью Андрею Онистрату.
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Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из восьми бригад («Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов») каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время будет объявлен набор в бригаду «Хартия», которая в рамках «Гвардии наступления» будет освобождать украинские земли от оккупантов.".