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В харьковской «Хартии» заявили, что станут бригадой «Гвардии наступления»

Общество 17:21   07.03.2023
Елена Нагорная
В харьковской «Хартии» заявили, что станут бригадой «Гвардии наступления»

В ближайшее время будет объявлен набор в бригаду «Хартия», которая в рамках «Гвардии наступления» будет освобождать украинские земли от оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале харьковского добровольческого подразделения «Хартия».

«У меня есть мечта, чтобы «Хартия» разрослась до бригады. Это будет серьезный военный организм, полностью построенный с нуля, по стандартам лучших армий мира. Я имею в виду армию США, с максимальным воспитанием и тренировкой людей как лидеров, каждого на своем отдельном каком-то участке», — рассказал командир добровольческого подразделения Всеволод Кожемяко в интервью Андрею Онистрату.

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Напомним, что национальная программа набора добровольцев в штурмовые бригады «Гвардии наступления» стартовала в начале февраля. Выбрать одну из восьми бригад («Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов») каждый может самостоятельно — в соответствии с индивидуальными убеждениями и мотивацией. Добровольцам предлагают достойные условия службы и вознаграждение.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время будет объявлен набор в бригаду «Хартия», которая в рамках «Гвардии наступления» будет освобождать украинские земли от оккупантов.".