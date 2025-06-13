Сегодня 13 июня: какой праздник и день в истории

13 июня 1983 года на рынок поступил мобильный телефон, а космический зонд «Пионер-10» первым покинул пределы Солнечной системы. В 1895-м состоялась первая автомобильная гонка в истории. В 1892-м в Киеве запустили электрический трамвай. В 1886-м загадочно погиб 40-летний король Баварии Людвиг II, а также его психиатр Бернхард фон Гудден. В 1625-м прошла свадьба короля Англии Карла I Стюарта и дочери Генриха IV, короля Франции.

Праздники и памятные даты 13 июня

13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме.

Также сегодня: Международный день метания топора, Всемирный день софтбола, День швейной машины, Международный день менеджеров общественных ассоциаций.

13 июня в истории

13 июня 1625 года состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и Генриетты Марии де Бурбон, дочери Генриха IV, короля Франции. Подробнее.

13 июня 1886 года загадочно погиб 40-летний король Баварии Людвиг II, а также его психиатр Бернхард фон Гудден. Их тела обнаружили в воде Штарнбергского озера. История жизни этого короля совсем не тривиальна. Корону он получил в 18 лет после смерти отца. С самого начала правления на Людвига давило окружение, настаивая на скорейшей его женитьбе. При этом дневники короля подтверждают – у него была гомосексуальная ориентация, но из-за глубокой религиозности в физические отношения с мужчинами он не вступал.

Король сделал предложение своей отдаленной родственнице Софии Баварской, однако впоследствии разорвал помолвку, что вызвало масштабный скандал. Как выяснили позже историки, у невесты были отношения с другим мужчиной, однако публика, конечно, об этом не узнала и обвиняла короля в том, что отверг девушку. Постепенно Людвиг все больше становился замкнутым и избегал общения даже со своими министрами – тем приходилось разыскивать его где-то по горам, чтобы получить подпись на документы. Параллельно король тратил слишком большие деньги на строительство замков – самый известный из них Нойшванштайн, любимая резиденция Людвига II.

Такой руководитель все меньше устраивал верхушку Баварии, а в обществе распространялись слухи о душевной болезни короля. 8 июня 1886 года консилиум врачей, не осматривая монарха, а исходя исключительно из свидетельских показаний, признал его «неизлечимо душевнобольным». На следующий день правительство объявило Людвига недееспособным. А дальше его захотели вывезти на принудительное лечение. Это удалось не с первой попытки: короля защищали не только жандармы, но и местные жители в Нойшванштайне. Людвиг попытался обратиться публично к народу Баварии, но большинство его открытых писем в газеты перехватили. Одно все же получила редакция и опубликовала, но правительство издало приказ изъять тираж. Поэтому жители Баварии так и не прочли обращение от своего монарха. В полночь 12 июня его все-таки захватили – в замок, воспользовавшись изменой одного из лакеев, ворвалась комиссия во главе с профессором Бернхардом фон Гудденом. Он предъявил королю медицинское заключение, подписанное четырьмя врачами, где пациента признавали психически больным по трем причинам: из-за того, что он потратил слишком много денег на «никому не нужные» замки, не участвовал в жизни страны и имел гомосексуальные наклонности.

Людвига насильно вывезли в замок Берг, его дядю провозгласили опекуном племянника и принцем-регентом. Однако долго «опекать» отстраненного короля дяде не пришлось. Уже через несколько дней, 13 июня 1886 года, Людвиг со своим психиатром (и тюремщиком в одном флаконе) отправился на прогулку по парку замка Берг – к берегу Штарнбергского озера. По неизвестным причинам Бернхард фон Гудден отослал двух санитаров, сопровождавших короля. Ни психиатра, ни Людвига живыми больше никто не видел. Когда они не вернулись через полтора часа, начались поиски. И довольно быстро на мелководье озера обнаружили два тела. Официальная версия событий была следующей: король попытался утопиться, а врач пытался его спасти – и при этом тоже утонул. Однако не менее распространена в Баварии версия, что на самом деле короля убили, чтобы тот не смог добиться независимой экспертизы, доказать свою полную адекватность и вернуть власть. А профессора устранили, как нежелательного свидетеля. Единого видения этих событий у историков нет по сей день.

13 июня 1892 года в Киеве заработала система электрического трамвая – первая в Украине и третья в Восточной Европе (после Будапешта и Праги). Подробнее.

13 июня 1895 года во Франции состоялась первая в мире автомобильная гонка. Подробнее.

13 июня 1983 года в продажу поступил первый мобильный телефон. Это произошло в США, а компанией, совершившей прорыв, стала Motorola. Подробнее.

13 июня 1983 года космический зонд NASA «Пионер-10» стал первым устройством, покинувшим пределы Солнечной системы. Подробнее.

Церковный праздник 13 июня

13 июня чтят память мученицы Акилины. Подробнее.

Народные приметы

Густой туман 13 июня – к обильному урожаю грибов летом.

Если 13 июня идет дождь, то погода в июне будет непостоянной.

Ненастье 13 июня – к холодной и снежной зиме.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя думать о плохом.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться.