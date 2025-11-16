Сьогодні 16 листопада 2025: яке свято та день в історії

16 листопада в Україні – День пам’яті загиблих морських піхотинців, День працівників радіо, телебачення і зв’язку та День працівників сільського господарства. У цей день 1272 року помер король Англії Генріх III. У 1918-му колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. У 1924-му в Харкові вийшла в етер перша в Україні радіопередача. У 1994-му Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У 2002-му президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав до Верховної Ради кандидатуру Януковича у прем’єри. У 2004-му вийшла комп’ютерна гра “Half-Life 2”, що стала культовою.

Свята та пам’ятні дати 16 листопада

16 листопада – День пам’яті загиблих українських морських піхотинців, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України, День працівників сільського господарства (відзначають у третю неділю листопада).

У світі – Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод (третя неділя листопада).

Також сьогодні: Міжнародний день толерантності, Всесвітній день рукоділля, Міжнародний день боротьби з анорексією, Всесвітній день бідних (проводить Католицька церква), День ісландської мови, Міжнародний день фламенко, Всесвітній день ґудзиків.

16 листопада в історії

16 листопада 1272 року помер король Англії Генріх III. Королем став його син Едуард I. На момент смерті батька принц перебував у хрестовому поході – на батьківщину він повернувся лише за два роки.

Королем Генріх III був надзвичайно довго для Середньовіччя – 56 років (рекорд тривалості його перебування на престолі Англії побили лише у XIX та XX століттях – король Георг III та королеви Вікторія та Єлизавета II). Та й загалом Генріх III був довгожителем – на момент смерті монарху вже було 65. На престол цей король зійшов ще дитиною – у дев’ять років, тож спочатку сам державою не керував, це робили регенти. Генріх III приходився племінником знаменитому Річарду Левине Серце. Відповідно був сином того самого “принца Джона” – негативного персонажа з легенд про Робіна Гуда. В історію Англії Джон (Іоанн) увійшов під прізвиськом “Безземельний”. Він не зміг утримати під владою Англії Нормандію та більшість інших земель на континенті.

Генріх III за своє тривале правління неодноразово намагався виправити помилки батька та повернути французькі землі англійській короні. Його невдалі військові компанії на території континентальної Європи та складні стосунки з баронами, які король успадкував від батька, призводили до нестабільності в державі. Її характеризували спроби переворотів та баронські війни. Генріх навіть побував у полоні своїх баронів, звідки його звільняв старший син Едуард. Лише під кінець життя короля ситуацію в країні вдалося стабілізувати. Тому спадкоємець престолу Едуард вирішив, що може взяти участь у хрестовому поході до Святої землі (цей похід одні джерела вважають дев’ятим, інші називають просто Хрестовим походом лорда Едуарда). Принц залишив Англію у 1270 році, а в 1272-му, вже на зворотному шляху після не особливо успішного походу, отримав звістку про смерть батька. Але додому новий король не поспішав. Він неквапливо подорожував Європою, відвідавши Папу Римського та короля Франції, а також побувавши в різних країнах. Берегів рідного острова новий монарх досяг лише у 1274 році, після чого його й коронували. Однак королем Едуарда проголосили ще “заочно” – одразу після смерті Генріха III. За відсутності короля країною керувала рада на чолі з єпископом Робертом Бернеллом.

16 листопада 1918 року колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. Докладніше.

16 листопада 1924 року о 19:00 із Харкова (тодішньої столиці УРСР) вийшла в етер перша українська радіопередача. Докладніше.

16 листопада 1994 року Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Докладніше.

16 листопада 2002 року Президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав на розгляд Верховної Ради нового кандидата у прем’єри – голову Донецької ОДА Віктора Януковича. Докладніше.

16 листопада 2004 року вийшла комп’ютерна гра “Half-Life 2”, що стала культовою. Докладніше.

Відео: Valve, озвучено HamUA Studio

Церковне свято 16 листопада

16 листопада вшановують пам’ять апостола Матвія та праведного Фулвіана, князя Ефіопського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 листопада буде тепло, то зима буде пізня.

Якщо йтиме дощ, то зима буде теплою.

Якщо дме сильний вітер, то хуртовини почнуться із середини зими.

Що не можна робити 16 листопада

Не можна довго дивитись у дзеркало.

Не можна одягати нові та червоні речі.

Не можна сидіти на столі.