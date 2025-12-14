Live

Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря

Погода 21:02   14.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в понедельник, 15 декабря, в Харькове и области будет облачно, днем пойдет снег, а на дорогах ожидается гололед. 

В области существенных осадков не ожидается. Утром и днем снег, мокрый снег. А на дорогах – гололед.

Температура воздуха ночью 5 – 10° мороза, днем ​​0 – 5° мороза.

В Харькове также утром и днем – снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде.

Ночью столбики термометров будут показывать 6 – 8° мороза, днем ​​1 – 3° мороза.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что два дня подряд, 15 и 16 декабря, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Так на дорогах будет гололед. Из-за этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Читайте также: УЗ объединила Слобожанщину и ЕС: международных маршрутов стало больше

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
14.12.2025, 15:37
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
13.12.2025, 18:37
Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
Спасли из Бахмута: в харьковской подземке появился уникальный инструмент
14.12.2025, 14:15
Новости Харькова — главное 14 декабря: пострадал ребенок, бои в области
Новости Харькова — главное 14 декабря: пострадал ребенок, бои в области
14.12.2025, 18:47
Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹
Взорвали дом: зачистку стратегического микрорайона Купянска показали в ВСУ 📹
12.12.2025, 21:38
Графики отключения света на 15 декабря опубликовали в облэнерго
Графики отключения света на 15 декабря опубликовали в облэнерго
14.12.2025, 21:47

Новости по теме:

14.12.2025
Опасная погода будет на Харьковщине два дня – к чему призвали копы
13.12.2025
Гололедица и снег: прогноз погоды в Харькове и области на 14 декабря
12.12.2025
Ночью снег, утром гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря
12.12.2025
О сильном ветре и гололеде предупреждают жителей Харькова и области
11.12.2025
Дожди, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2025 в 21:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в понедельник, 15 декабря, в Харькове и области будет облачно, днем пойдет снег, а на дорогах – гололед. ".