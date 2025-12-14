Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в понедельник, 15 декабря, в Харькове и области будет облачно, днем пойдет снег, а на дорогах ожидается гололед.

В области существенных осадков не ожидается. Утром и днем снег, мокрый снег. А на дорогах – гололед.

Температура воздуха ночью 5 – 10° мороза, днем ​​0 – 5° мороза.

В Харькове также утром и днем – снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде.

Ночью столбики термометров будут показывать 6 – 8° мороза, днем ​​1 – 3° мороза.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что два дня подряд, 15 и 16 декабря, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Так на дорогах будет гололед. Из-за этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.