Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в понедельник, 15 декабря, в Харькове и области будет облачно, днем пойдет снег, а на дорогах ожидается гололед.
В области существенных осадков не ожидается. Утром и днем снег, мокрый снег. А на дорогах – гололед.
Температура воздуха ночью 5 – 10° мороза, днем 0 – 5° мороза.
В Харькове также утром и днем – снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололеде.
Ночью столбики термометров будут показывать 6 – 8° мороза, днем 1 – 3° мороза.
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что два дня подряд, 15 и 16 декабря, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Так на дорогах будет гололед. Из-за этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
14 декабря 2025 в 21:02