Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток враг атаковал на Харьковщине более 10 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боя сейчас продолжаются.
На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 115 боев, отметили в Генштабе.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте на 24 февраля – четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. И выглядит она более удручающей скорее для агрессора. Детальнее.
25 февраля 2026 в 16:43