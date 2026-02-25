Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток враг атаковал на Харьковщине более 10 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боя сейчас продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 115 боев, отметили в Генштабе.

