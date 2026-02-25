Live

Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   25.02.2026
Виктория Яковенко
Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток враг атаковал на Харьковщине более 10 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боя сейчас продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 115 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте на 24 февраля – четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. И выглядит она более удручающей скорее для агрессора. Детальнее.

Читайте также: «Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 февраля: перестрелка оккупантов, прогноз на март
Новости Харькова — главное 25 февраля: перестрелка оккупантов, прогноз на март
25.02.2026, 16:46
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
25.02.2026, 06:00
Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
25.02.2026, 13:03
Удар по «Новой почте» под Харьковом: экологи оценили ущерб
Удар по «Новой почте» под Харьковом: экологи оценили ущерб
25.02.2026, 11:12
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
Полмиллиона гривен растратили на ремонте харьковского вуза: кто будет отвечать
Полмиллиона гривен растратили на ремонте харьковского вуза: кто будет отвечать
25.02.2026, 17:21

Новости по теме:

24.02.2026
5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)
23.02.2026
На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00
23.02.2026
Более 140 БпЛА, ракеты и КАБ атаковали Харьковщину за неделю: последствия
14.02.2026
17 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
13.02.2026
Один бой идет на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток враг атаковал на Харьковщине более 10 раз, информирует Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".