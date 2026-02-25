Live

Чотири бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:43   25.02.2026
Вікторія Яковенко
Чотири бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби ворог атакував на Харківщині понад 10 разів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три бої наразі тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 115 боїв, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на фронті станом на 24 лютого – четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І виглядає вона більш гнітючою швидше для агресора. Детальніше.

Читайте також: «Мого батька побили співробітники ТЦК». Поліція відкрила провадження у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пів мільйона гривень розбазарили на ремонті вишу в Харкові: хто відповідатиме
Пів мільйона гривень розбазарили на ремонті вишу в Харкові: хто відповідатиме
25.02.2026, 17:21
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
25.02.2026, 13:03
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
По Харкову вдарив ворожий дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді
Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді
25.02.2026, 13:40
РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз
РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз
25.02.2026, 14:14
«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ
«Інвалідність» за $9000: хто розробив схему на Харківщині, з’ясувала СБУ
25.02.2026, 14:39

Новини за темою:

24.02.2026
5796 разів ворог атакував енергосистему України за чотири роки – Шмигаль
23.02.2026
На півночі Харківщини ворог сьогодні не атакував: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
23.02.2026
Понад 140 БпЛА, ракети й КАБи атакували Харківщину за тиждень: наслідки
14.02.2026
17 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
13.02.2026
Один бій йде на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чотири бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби ворог атакував на Харківщині понад 10 разів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".