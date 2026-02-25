Чотири бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби ворог атакував на Харківщині понад 10 разів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три бої наразі тривають.
На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 115 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на фронті станом на 24 лютого – четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І виглядає вона більш гнітючою швидше для агресора. Детальніше.
