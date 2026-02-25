Чотири бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби ворог атакував на Харківщині понад 10 разів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три бої наразі тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 115 боїв, зазначили у Генштабі.

