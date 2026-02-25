ВСУ смогли оттеснить на север часть оккупантов в районе Волчанска — Машовец 📹

Ситуацию на фронте в Харьковской области в начале пятого года полномасштабного российского вторжения в Украину проанализировал военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

Значительных изменений на линии фронта нет. Однако у Сил обороны есть некоторые успехи на севере области.

«Противник завяз в боях за район Синельниково – Цегельное – Вильча — Лиман. Идут бои в районе Прилипки. Есть информация, что ВСУ смогли, воспользовавшись тем, что по флангу протекает река Северский Донец, часть силы состава тактической группы «Белгород-Харьков» противника оттеснить в северном направлении. И ВСУ находятся в населеном пункте Прилипка», — сообщил Машовец в интервью NEMYRIALIVE.

Видео: NEMYRIALIVE

Враг продолжает применять тактику инфильтрации малых штурмовых групп. В частности их фиксируют в районе Графского и Симоновки. А также — через госграницу в направлении на Волчанские Хутора.

«Но в районе Вильчи, Цегельного и Лимана продолжаются бои — из-за того, что противник фактически завяз тут в тактической зоне. Его основные силы из состава тактической группы не могут продвинуться по направлению на Белый Колодезь согласно плану наступательной операции по выходу на Великий Бурлук с этого направления», — прокомментировал Машовец.

Он считает, что командование противника не отказалось от плана наступления на Великий Бурлук с нескольких направлений, в том числе — со стороны Мелового и плацдарма на правобереье Оскола в районе Двуречной.

На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки деблокировать остатки своих штурмовиков в Купянске, а также давит на левобережный плацдарм ВСУ. Отдельные группы врага проникли в лесопосадки в районе Ковшаровки.

«По ним там отрабатывают, пока продвижение остановлено», — сказал военный обозреватель.

В районе Боровой продолжаются попытки ВС РФ расширить плацдарм на Осколе. Большого продвижения у оккупантов там нет.