ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹

Ситуацію на фронті на Харківщині на початку п’ятого року повномасштабного російського вторгнення в Україну проаналізував воєнний оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець.

Значних змін лінії фронту немає. Однак Сили оборони мають деякі успіхи на півночі області.

“Противник зав’яз у боях за район Синельникове – Цегельне – Вільча – Лиман. Йдуть бої в районі Приліпки. Є інформація, що ЗСУ змогли, скориставшись тим, що по флангу протікає річка Сіверський Донець, частину сил складу тактичної групи “Бєлгород-Харків” противника відтіснити в північному напрямку”, – повідомив Машовець в інтерв’ю NEMYRIALIVE .

Відео: NEMYRIALIVE

Ворог продовжує застосовувати тактику інфільтрації малих штурмових груп. Зокрема їх фіксують у районі Графського та Симинівки. А також – через держкордон у напрямку на Вовчанські Хутори.

“Але в районі Вільчі, Цегельного та Лимана тривають бої – через те, що противник фактично зав’яз тут у тактичній зоні. Його основні сили зі складу тактичної групи не можуть просунутися в напрямку на Білий Колодязь згідно з планом наступальної операції з виходу на Великий Бурлук з цього напрямку”, – прокоментував Машовець.

Він вважає, що командування противника не відмовилося від плану наступу на Великий Бурлук з кількох напрямків, у тому числі – з боку Мілового та плацдарму на правобережжі Осколу в районі Дворічної.

На Куп’янському напрямку армія РФ продовжує спроби деблокувати залишки своїх штурмовиків у Куп’янську, а також тисне на лівобережний плацдарм ЗСУ. Окремі групи ворога проникли до лісопосадок у районі Ківшарівки.

“По них там відпрацьовують, поки просування зупинене”, – сказав воєнний оглядач.

У районі Борової тривають спроби ЗС РФ розширити плацдарм на Осколі. Великого просування в окупантів немає.