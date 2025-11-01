Сегодня 1 ноября 2025: какой день в истории
1 ноября 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по месту дислокации Нацполиции в Харькове. В 1993-м вступил в силу Маастрихтский договор, образовавший Европейский Союз. В 1952-м в США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. В 1918-м во Львове началось восстание «Листопадовий чин», в результате которого провозгласили ЗУНР. В 1775 году землетрясение и цунами полностью разрушили столицу Португалии Лиссабон. В 1604-м состоялась премьера трагедии «Отелло» Шекспира.
Праздники и памятные даты 1 ноября
1 ноября в мире – Всемирный день экологии и экологов и День рождения Европейского союза.
Также сегодня: Международный день вегана, День нулевого меридиана, стартует Мовембер (или Усопад), Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто, Всемирный день бизнес-аналитики, Международный день ароматической свечи, Всемирный день сумчатого муравьеда (первая суббота ноября), Международный день вина «Ксиномавро».
1 ноября в истории
1 ноября 1604 года состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло». Подробнее.
1 ноября 1775 года катастрофическое по своим последствиям землетрясение уничтожило столицу Португалии Лиссабон. Подробнее.
1 ноября 1918 года во Львове началось восстание, вошедшее в историю как «Листопадовий чин». Подробнее.
1 ноября 1944 года умер митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.
1 ноября 1952 года США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. Подробнее.
1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, которым образован Европейский союз.
1 ноября 2024 года российская армия нанесла удары ракетами С-300/400 по месту дислокации Нацполиции в Харькове. Взрывы раздались около шестнадцати часов. Удары пришлись недалеко от центра города — в районе начала проспекта Героев Харькова. В ГУ Нацполиции Харьковщины сразу сообщили об одном погибшем сотруднике — полковнике полиции Андрее Матвиенко. Сорок человек были ранены. Большинство — полицейские, однако также пострадали гражданские и спасатель ГСЧС.
Трагические последствия этого удара длились еще полгода. Спустя более недели в больнице скончался 44-летний майор полиции Александр Ковтун. Он получил многочисленные осколочные ранения в результате ракетного удара. А 22 января 2025 года остановилось сердце полковника полиции Игоря Иванчишина. В течение всего этого времени врачи боролись за его жизнь. О смерти коллеги сообщил бывший начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Я увидел его первого, когда 24.02.2022 в 13:30 вошел в главк полиции, и видел его за пару часов до удара рашистов. Все время полномасштабного вторжения он был вместе с нами и отдавал всего себя ради людей. Для меня было Честью работать и дружить с ним. Выражаю искренние соболезнования родным Игоря Иванчишина», – написал Тимошко.
Церковный праздник 1 ноября
1 ноября — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их, преподобной Феодотии. Подробнее.
Народные приметы
Если теплый день, то зима будет теплой, а весна ранней.
Если 1 ноября морозы, то через неделю наступит оттепель.
Если выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.
Если идет дождь, то первый снег выпадет только в конце ноября.
Что нельзя делать 1 ноября
Нельзя отказывать в милостыне.
Нельзя покупать предметы роскоши и тратить деньги без лишней нужды.
Лучше не выходить на улицу после заката.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, полиция, ракетний удар, свято, Харьков, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 1 ноября 2025: какой день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 06:00;