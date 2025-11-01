Сегодня 1 ноября 2025: какой день в истории

1 ноября 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по месту дислокации Нацполиции в Харькове. В 1993-м вступил в силу Маастрихтский договор, образовавший Европейский Союз. В 1952-м в США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. В 1918-м во Львове началось восстание «Листопадовий чин», в результате которого провозгласили ЗУНР. В 1775 году землетрясение и цунами полностью разрушили столицу Португалии Лиссабон. В 1604-м состоялась премьера трагедии «Отелло» Шекспира.

Праздники и памятные даты 1 ноября

1 ноября в мире – Всемирный день экологии и экологов и День рождения Европейского союза.

Также сегодня: Международный день вегана, День нулевого меридиана, стартует Мовембер (или Усопад), Международный день осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто, Всемирный день бизнес-аналитики, Международный день ароматической свечи, Всемирный день сумчатого муравьеда (первая суббота ноября), Международный день вина «Ксиномавро».

1 ноября в истории

1 ноября 1604 года состоялась премьера трагедии Шекспира «Отелло». Подробнее.

1 ноября 1775 года катастрофическое по своим последствиям землетрясение уничтожило столицу Португалии Лиссабон. Подробнее.

1 ноября 1918 года во Львове началось восстание, вошедшее в историю как «Листопадовий чин». Подробнее.

1 ноября 1944 года умер митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

1 ноября 1952 года США провели первое в мире испытание термоядерного оружия. Подробнее.

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, которым образован Европейский союз.

1 ноября 2024 года российская армия нанесла удары ракетами С-300/400 по месту дислокации Нацполиции в Харькове. Взрывы раздались около шестнадцати часов. Удары пришлись недалеко от центра города — в районе начала проспекта Героев Харькова. В ГУ Нацполиции Харьковщины сразу сообщили об одном погибшем сотруднике — полковнике полиции Андрее Матвиенко. Сорок человек были ранены. Большинство — полицейские, однако также пострадали гражданские и спасатель ГСЧС.

Трагические последствия этого удара длились еще полгода. Спустя более недели в больнице скончался 44-летний майор полиции Александр Ковтун. Он получил многочисленные осколочные ранения в результате ракетного удара. А 22 января 2025 года остановилось сердце полковника полиции Игоря Иванчишина. В течение всего этого времени врачи боролись за его жизнь. О смерти коллеги сообщил бывший начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Я увидел его первого, когда 24.02.2022 в 13:30 вошел в главк полиции, и видел его за пару часов до удара рашистов. Все время полномасштабного вторжения он был вместе с нами и отдавал всего себя ради людей. Для меня было Честью работать и дружить с ним. Выражаю искренние соболезнования родным Игоря Иванчишина», – написал Тимошко.

Церковный праздник 1 ноября

1 ноября — день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских и матери их, преподобной Феодотии. Подробнее.

Народные приметы

Если теплый день, то зима будет теплой, а весна ранней.

Если 1 ноября морозы, то через неделю наступит оттепель.

Если выпал первый снег, то через 40 дней придет настоящая зима.

Если идет дождь, то первый снег выпадет только в конце ноября.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя отказывать в милостыне.

Нельзя покупать предметы роскоши и тратить деньги без лишней нужды.

Лучше не выходить на улицу после заката.