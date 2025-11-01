Сьогодні 1 листопада 2025: який день в історії

1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. У 1993 році набув чинності Маастрихтський договір, яким утворили Європейський Союз. У 1952-му в США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. У 1918-му у Львові розпочалося повстання “Листопадовий чин”, внаслідок якого проголосили ЗУНР. У 1775-му землетрус і цунамі повністю зруйнували столицю Португалії Лісабон. У 1604-му відбулася прем’єра трагедії “Отелло” Шекспіра.

Свята та пам’ятні дати 1 листопада

1 листопада у світі – Всесвітній день екології та екологів і День народження Європейського союзу.

Також сьогодні: Міжнародний день вегана, День нульового меридіана, стартує Мовембер (або Вусопад), Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день бізнес-аналітики, Міжнародний день ароматичної свічки, Всесвітній день сумчастого мурахоїда (перша субота листопада), Міжнародний день вина “Ксиномавро”.

1 листопада в історії

1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”. Докладніше.

1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Португалії Лісабон. Докладніше.

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, що увійшло в історію як “Листопадовий чин”. Докладніше.

1 листопада 1944 року помер митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький.

1 листопада 1952 року США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. Докладніше.

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, яким утворено Європейський Союз.

1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-300/400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. Вибухи пролунали близько шістнадцятої години. Удари припали неподалік центру міста – в районі початку проспекту Героїв Харкова. У ГУ Нацполіції Харківщини одразу повідомили про одного загиблого співробітника – полковника поліції Андрія Матвієнка. Сорок людей було поранено. Більшість – поліціянти, проте також постраждали цивільні та рятувальник ДСНС.

Трагічні наслідки цього удару тривали ще пів року. Більше як за тиждень у лікарні помер 44-річний майор поліції Олександр Ковтун. Він отримав численні уламкові поранення внаслідок ракетного удару. А 22 січня 2025 року зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина. Протягом усього цього часу лікарі виборювали його життя. Про смерть колеги повідомив колишній начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Я побачив його першого, коли 24.02.2022 о 13:30 зайшов у главк поліції, і бачив його за пару годин до удару рашистів. Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами та віддавав всього себе задля людей. Для мене було Честю працювати та дружити з ним. Висловлюю щирі співчуття рідним Ігоря Іванчишина”, – написав Тимошко.

Церковне свято 1 листопада

1 листопада – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої, преподобної Феодотії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день теплий, то зима буде теплою, а весна ранньою.

Якщо 1 листопада морози, то через тиждень настане відлига.

Якщо випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо пішов дощ, то перший сніг випаде тільки в кінці листопада.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна купувати предмети розкоші та витрачати гроші без зайвої потреби.

Краще не виходити на вулицю після заходу сонця.