Сьогодні 1 листопада 2025: який день в історії
1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. У 1993 році набув чинності Маастрихтський договір, яким утворили Європейський Союз. У 1952-му в США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. У 1918-му у Львові розпочалося повстання “Листопадовий чин”, внаслідок якого проголосили ЗУНР. У 1775-му землетрус і цунамі повністю зруйнували столицю Португалії Лісабон. У 1604-му відбулася прем’єра трагедії “Отелло” Шекспіра.
Свята та пам’ятні дати 1 листопада
1 листопада у світі – Всесвітній день екології та екологів і День народження Європейського союзу.
Також сьогодні: Міжнародний день вегана, День нульового меридіана, стартує Мовембер (або Вусопад), Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день бізнес-аналітики, Міжнародний день ароматичної свічки, Всесвітній день сумчастого мурахоїда (перша субота листопада), Міжнародний день вина “Ксиномавро”.
1 листопада в історії
1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”. Докладніше.
1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Португалії Лісабон. Докладніше.
1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, що увійшло в історію як “Листопадовий чин”. Докладніше.
1 листопада 1944 року помер митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький.
1 листопада 1952 року США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. Докладніше.
1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, яким утворено Європейський Союз.
1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-300/400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. Вибухи пролунали близько шістнадцятої години. Удари припали неподалік центру міста – в районі початку проспекту Героїв Харкова. У ГУ Нацполіції Харківщини одразу повідомили про одного загиблого співробітника – полковника поліції Андрія Матвієнка. Сорок людей було поранено. Більшість – поліціянти, проте також постраждали цивільні та рятувальник ДСНС.
Трагічні наслідки цього удару тривали ще пів року. Більше як за тиждень у лікарні помер 44-річний майор поліції Олександр Ковтун. Він отримав численні уламкові поранення внаслідок ракетного удару. А 22 січня 2025 року зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина. Протягом усього цього часу лікарі виборювали його життя. Про смерть колеги повідомив колишній начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
“Я побачив його першого, коли 24.02.2022 о 13:30 зайшов у главк поліції, і бачив його за пару годин до удару рашистів. Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами та віддавав всього себе задля людей. Для мене було Честю працювати та дружити з ним. Висловлюю щирі співчуття рідним Ігоря Іванчишина”, – написав Тимошко.
Церковне свято 1 листопада
1 листопада – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої, преподобної Феодотії. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо день теплий, то зима буде теплою, а весна ранньою.
Якщо 1 листопада морози, то через тиждень настане відлига.
Якщо випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
Якщо пішов дощ, то перший сніг випаде тільки в кінці листопада.
Що не можна робити 1 листопада
Не можна відмовляти в милостині.
Не можна купувати предмети розкоші та витрачати гроші без зайвої потреби.
Краще не виходити на вулицю після заходу сонця.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: исторія, поліція, ракетний удар, свято, Харків, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 1 листопада 2025: який день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 06:00;