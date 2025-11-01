Live
  • Сб 01.11.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Сьогодні 1 листопада 2025: який день в історії

Календар 06:00   01.11.2025
Оксана Горун
Сьогодні 1 листопада 2025: який день в історії

1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. У 1993 році набув чинності Маастрихтський договір, яким утворили Європейський Союз. У 1952-му в США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. У 1918-му у Львові розпочалося повстання “Листопадовий чин”, внаслідок якого проголосили ЗУНР. У 1775-му землетрус і цунамі повністю зруйнували столицю Португалії Лісабон. У 1604-му відбулася прем’єра трагедії “Отелло” Шекспіра.

Свята та пам’ятні дати 1 листопада

1 листопада у світі – Всесвітній день екології та екологів і День народження Європейського союзу.

Також сьогодні:  Міжнародний день вегана, День нульового меридіана, стартує Мовембер (або Вусопад), Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день бізнес-аналітики, Міжнародний день ароматичної свічки, Всесвітній день сумчастого мурахоїда (перша субота листопада), Міжнародний день вина “Ксиномавро”.

1 листопада в історії

1 листопада 1604 року відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”. Докладніше.

1 листопада 1775 року катастрофічний за своїми наслідками землетрус знищив столицю Португалії Лісабон. Докладніше.

1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, що увійшло в історію як “Листопадовий чин”. Докладніше.

Листопадовий чин у Львові

1 листопада 1944 року помер митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький.

1 листопада 1952 року США провели перше у світі випробування термоядерної зброї. Докладніше.

1 листопада 1993 року  набув чинності  Маастрихтський договір, яким утворено Європейський Союз.

1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-300/400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. Вибухи пролунали близько шістнадцятої години. Удари припали неподалік центру міста – в районі початку проспекту Героїв Харкова. У ГУ Нацполіції Харківщини одразу повідомили про одного загиблого співробітника – полковника поліції Андрія Матвієнка. Сорок людей було поранено. Більшість – поліціянти, проте також постраждали цивільні та рятувальник ДСНС.

Трагічні наслідки цього удару тривали ще пів року. Більше як за тиждень у лікарні помер 44-річний майор поліції Олександр Ковтун. Він отримав численні уламкові поранення внаслідок ракетного удару. А 22 січня 2025 року зупинилося серце полковника поліції Ігоря Іванчишина. Протягом усього цього часу лікарі виборювали його життя. Про смерть колеги повідомив колишній начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Я побачив його першого, коли 24.02.2022 о 13:30 зайшов у главк поліції, і бачив його за пару годин до удару рашистів. Весь час повномасштабного вторгнення він був разом з нами та віддавав всього себе задля людей. Для мене було Честю працювати та дружити з ним. Висловлюю щирі співчуття рідним Ігоря Іванчишина”, – написав Тимошко.

Церковне свято 1 листопада

1 листопада – день пам’яті безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої, преподобної Феодотії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день теплий, то зима буде теплою, а весна ранньою.

Якщо 1 листопада морози, то через тиждень настане відлига.

Якщо випав перший сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо пішов дощ, то перший сніг випаде тільки в кінці листопада.

Що не можна робити 1 листопада

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна купувати предмети розкоші та витрачати гроші без зайвої потреби.

Краще не виходити на вулицю після заходу сонця.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зеленський про Куп’янськ, у Харкові закриють станцію метро: підсумки 31 жовтня
Зеленський про Куп’янськ, у Харкові закриють станцію метро: підсумки 31 жовтня
31.10.2025, 23:00
Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
Світло відключать в одному з районів Харкова у суботу: адреси
31.10.2025, 12:05
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам 📹
Дрова є? Куди звертатися на Харківщині, щоб не переплачувати перекупникам 📹
31.10.2025, 21:36
Ціна на м’ясо: скільки коштуватиме свинина у Харкові й області до Нового року
Ціна на м’ясо: скільки коштуватиме свинина у Харкові й області до Нового року
31.10.2025, 20:40
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
У суботу в Харкові закриють одну зі станцій метро: як курсуватимуть потяги
31.10.2025, 16:08

Новини за темою:

31.10.2025
Сьогодні 31 жовтня 2025: яке свято та день в історії
30.10.2025
Сьогодні 30 жовтня 2025: який день в історії
29.10.2025
Сьогодні 29 жовтня 2025: яке свято та день в історії
28.10.2025
Сьогодні 28 жовтня 2025: яке свято та день в історії
27.10.2025
Сьогодні 27 жовтня 2025: яке свято і день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 1 листопада 2025: який день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2025 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 листопада 2024 року російська армія завдала ударів ракетами С-400 по місцю дислокації Нацполіції в Харкові. У 1993 році набув чинності Маастрихтський договір, яким утворили ЄС".