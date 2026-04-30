Як захиститися від кібератак: поради від СБУ для держустанов Харківщини

Кіберфахівці СБУ провели у Харкові тренінг для системних адміністраторів державних установ та об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, силовики наголосили, що більшість кібератак, які здійснюють ворожі спецслужби, спрямовані на інформаційні ресурси органів влади та стратегічно важливих підприємств паливно-енергетичного, транспортного й оборонного секторів.

Фахівці зазначили, що ворог застосовує різні кіберінструменти – від шкідливого програмного забезпечення та фішингових кампаній, до АРТ-атак, DDoS-атак і способів маніпуляцій у соцмережах.

Повідомляється, що практична частина тренінгу включала відпрацювання алгоритмів реагування на кіберінциденти, рекомендації щодо захисту персональних комп’ютерів і мобільних пристроїв, а також чіткі інструкції дій у разі виявлення загроз.

«Окрему увагу приділено питанням кібергігієни та захисту облікових записів у популярних месенджерах. Учасникам рекомендовано використовувати складні паролі, впроваджувати двофакторну автентифікацію та критично ставитися до підозрілих повідомлень і листів. Також під час заходу представлено кращі практики протидії кіберзагрозам та надано рекомендації щодо мінімізації впливу «людського фактору» на рівень захищеності інформаційно-комунікаційних систем», – розповіли в СБУ.