Live

Як захиститися від кібератак: поради від СБУ для держустанов Харківщини

Суспільство 16:15   30.04.2026
Вікторія Яковенко
Як захиститися від кібератак: поради від СБУ для держустанов Харківщини Фото: Владислав Абдула

Кіберфахівці СБУ провели у Харкові тренінг для системних адміністраторів державних установ та об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, силовики наголосили, що більшість кібератак, які здійснюють ворожі спецслужби, спрямовані на інформаційні ресурси органів влади та стратегічно важливих підприємств паливно-енергетичного, транспортного й оборонного секторів.

Фахівці зазначили, що ворог застосовує різні кіберінструменти – від шкідливого програмного забезпечення та фішингових кампаній, до АРТ-атак, DDoS-атак і способів маніпуляцій у соцмережах.

Повідомляється, що практична частина тренінгу включала відпрацювання алгоритмів реагування на кіберінциденти, рекомендації щодо захисту персональних комп’ютерів і мобільних пристроїв, а також чіткі інструкції дій у разі виявлення загроз.

«Окрему увагу приділено питанням кібергігієни та захисту облікових записів у популярних месенджерах. Учасникам рекомендовано використовувати складні паролі, впроваджувати двофакторну автентифікацію та критично ставитися до підозрілих повідомлень і листів. Також під час заходу представлено кращі практики протидії кіберзагрозам та надано рекомендації щодо мінімізації впливу «людського фактору» на рівень захищеності інформаційно-комунікаційних систем», – розповіли в СБУ.

Автор: Вікторія Яковенко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як захиститися від кібератак: поради від СБУ для держустанов Харківщини», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 16:15;

