1,5 млн грн намагалися викрасти кіберзлочинці у підприємства в Харкові

Події 18:57   30.12.2025
Оксана Якушко
1,5 млн грн намагалися викрасти кіберзлочинці у підприємства в Харкові

Кібератака на підприємство у Харкові відбулася у грудні 2025 року, повідомляє обласна прокуратура.

Представники харківського торгівельного підприємства повідомили про зникнення з рахунків фірми 1,5 млн грн викрадених активів.

Слідчі встановили, що невідомі особи інфікували сервери компанії шкідливим програмним забезпеченням і в подальшому викрали з рахунків підприємства 1,5 млн гривень.

Слідчим вдалося вирахувати ланцюжок підставних осіб (так званих «дропів») та вчасно заблокувати викрадені гроші.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах.

Автор: Оксана Якушко
