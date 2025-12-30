1,5 млн грн пытались похитить киберпреступники у предприятия в Харькове
Кибератака на предприятие в Харькове произошла в декабре 2025, сообщает областная прокуратура.
Представители харьковского торгового предприятия сообщили об исчезновении со счетов фирмы 1,5 млн. грн. похищенных активов.
Следователи установили, что неизвестные лица инфицировали серверы компании вредоносным программным обеспечением и в последствии похитили со счетов предприятия 1,5 млн гривен.
Следователям удалось вычислить цепочку подставных лиц (так называемых «дропов») и вовремя заблокировать похищенные деньги.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной в особо крупных размерах.
