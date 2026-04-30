Как защититься от кибератак: советы от СБУ для госучреждений Харьковщины

Киберспециалисты СБУ провели в Харькове тренинг для системных администраторов государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры региона.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, силовики подчеркнули, что большинство кибератак, осуществляющих вражескими спецслужбами, направлены на информационные ресурсы органов власти и стратегически важных предприятий топливно-энергетического, транспортного и оборонного секторов.

Специалисты отметили, что враг применяет различные киберинструменты — от вредоносного программного обеспечения и фишинговых кампаний до АРТ-атак, DDoS-атак и способов манипуляций в соцсетях.

Сообщается, что практическая часть тренинга включала в себя отработку алгоритмов реагирования на киберинциденты, рекомендации по защите персональных компьютеров и мобильных устройств, а также четкие инструкции действий в случае выявления угроз.

«Отдельное внимание уделено вопросам кибергигиены и защиты учетных записей в популярных мессенджерах. Участникам рекомендовано использовать сложные пароли, внедрять двухфакторную аутентификацию и критически относиться к подозрительным сообщениям и письмам. Также во время мероприятия представлены лучшие практики противодействия киберугрозам и даны рекомендации по минимизации влияния «человеческого фактора» на уровень защищенности информационно-коммуникационных систем», — рассказали в СБУ.