Как защититься от кибератак: советы от СБУ для госучреждений Харьковщины
Киберспециалисты СБУ провели в Харькове тренинг для системных администраторов государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры региона.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, силовики подчеркнули, что большинство кибератак, осуществляющих вражескими спецслужбами, направлены на информационные ресурсы органов власти и стратегически важных предприятий топливно-энергетического, транспортного и оборонного секторов.
Специалисты отметили, что враг применяет различные киберинструменты — от вредоносного программного обеспечения и фишинговых кампаний до АРТ-атак, DDoS-атак и способов манипуляций в соцсетях.
Сообщается, что практическая часть тренинга включала в себя отработку алгоритмов реагирования на киберинциденты, рекомендации по защите персональных компьютеров и мобильных устройств, а также четкие инструкции действий в случае выявления угроз.
«Отдельное внимание уделено вопросам кибергигиены и защиты учетных записей в популярных мессенджерах. Участникам рекомендовано использовать сложные пароли, внедрять двухфакторную аутентификацию и критически относиться к подозрительным сообщениям и письмам. Также во время мероприятия представлены лучшие практики противодействия киберугрозам и даны рекомендации по минимизации влияния «человеческого фактора» на уровень защищенности информационно-коммуникационных систем», — рассказали в СБУ.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: кибератака, кибербезопасность, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как защититься от кибератак: советы от СБУ для госучреждений Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 16:15;