Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст
Министерство юстиции Украины сообщило, что уже есть доступ к данных госреестров, необходимых для работы нотариусов.
«Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров. После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов», — проинформировала пресс-служба министерства утром 30 декабря.
В Минюсте отметили, что теперь нотариусы могут регистрировать доверенности, завещания и наследственные дела, а также — проводить проверку специальных бланков.
«Все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней», — уточнили чиновники.
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Они также заверили, что внедрили «усиленные меры киберзащиты».
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: кибератака, минюст;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство юстиции Украины сообщило, что уже есть доступ к данных госреестров, необходимых для работы нотариусов".