Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст

Министерство юстиции Украины сообщило, что уже есть доступ к данных госреестров, необходимых для работы нотариусов.

«Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров. После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов», — проинформировала пресс-служба министерства утром 30 декабря.

В Минюсте отметили, что теперь нотариусы могут регистрировать доверенности, завещания и наследственные дела, а также — проводить проверку специальных бланков.

«Все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней», — уточнили чиновники.

Они также заверили, что внедрили «усиленные меры киберзащиты».