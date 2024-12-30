Live
  • Пн 30.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.94
  • EUR 43.75

Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст

Общество 10:32   30.12.2024
Оксана Горун
Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст Фото: itc.ua

Министерство юстиции Украины сообщило, что уже есть доступ к данных госреестров, необходимых для работы нотариусов.

«Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров.  После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов», — проинформировала пресс-служба министерства утром 30 декабря.

В Минюсте отметили, что теперь нотариусы могут регистрировать доверенности, завещания и наследственные дела, а также — проводить проверку специальных бланков.

«Все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней», — уточнили чиновники.

Читайте также: Кибератака на госреестры Украины: что известно, высказался харьковский депутат

Они также заверили, что внедрили «усиленные меры киберзащиты».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 30.12: атака «шахедами» ночью, трое раненых
Новости Харькова — главное за 30.12: атака «шахедами» ночью, трое раненых
30.12.2024, 10:46
ISW заявил об успехах в борьбе КАБами, которые РФ запускает по Харьковщине
ISW заявил об успехах в борьбе КАБами, которые РФ запускает по Харьковщине
30.12.2024, 09:34
БПЛА «Шахед» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов о последствиях
БПЛА «Шахед» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов о последствиях
30.12.2024, 07:55
Сегодня 30 декабря: какой день в истории
Сегодня 30 декабря: какой день в истории
30.12.2024, 06:00
Шахед ударил вблизи жилых домов на Харьковщине — ГСЧС
Шахед ударил вблизи жилых домов на Харьковщине — ГСЧС
30.12.2024, 07:43
Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст
Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст
30.12.2024, 10:32

Новости по теме:

12:14
Кибератака на госреестры Украины: что известно, высказался харьковский депутат
19:51
«Госреестры в Украине не охраняются, а «Дія» охраняется как Форт-Нокс» – Никита Кныш
15:31
В Харькове провели семинар для ветеранов АТО/ООС
14:15
Хакеры из группы Cozy Bear, атаковавшие Нидерланды в ходе рассмотрения дела МН-17, имеют связи с РФ
08:36
Хакеры взломали госканалы Беларуси и пустили в эфир видео с избиениями митингов

Вы читали новость: «Работу трех госреестров восстановили в Украине — Минюст»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство юстиции Украины сообщило, что уже есть доступ к данных госреестров, необходимых для работы нотариусов".