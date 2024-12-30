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Роботу трьох держреєстрів відновили в Україні – Мін’юст

Політика 10:32   30.12.2024
Оксана Горун
Роботу трьох держреєстрів відновили в Україні – Мін’юст Фото: itc.ua

Міністерство юстиції України повідомило, що вже є доступ до даних держреєстрів, які необхідні для роботи нотаріусів.

“Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів. Після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів”, – поінформувала пресслужба міністерства вранці 30 грудня.

У Мін’юсті зазначили, що тепер нотаріуси можуть реєструвати довіреності, заповіти та спадкові справи, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

“Усі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж п’яти робочих днів”, – уточнили урядовці.

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Вони також запевнили, що впровадили “посилені заходи кіберзахисту”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 10:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство юстиції України повідомило, що вже є доступ до даних держреєстрів, які необхідні для роботи нотаріусів".