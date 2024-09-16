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Накануне пять КАБов «прилетело» вдоль окружной дороги Харькова – Тимошко

Общество 14:14   16.09.2024
Виктория Яковенко
Накануне пять КАБов «прилетело» вдоль окружной дороги Харькова – Тимошко скриншот

Подробности авиудара по Харькову 15 сентября в эфире «Суспільне. Студія» рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Удар был нанесен бомбой 250 кг с УМПК Д-30. Одновременно враг сбросил шесть КАБов, пять из которых прилетели вдоль окружной дороги города. Это Русская Лозовая, Липецкая громада. Один КАБ попал в районе 10 и 9 этажа 12-этажки. Сейчас – 43 раненых, из которых один тяжелый, 31 – в средней степени тяжести. Четверо детей пострадали в возрасте от 1 до 13 лет. Дети все легкие», – отметил Тимошко.

Вблизи места удара продолжается работа с пострадавшими, их допрашивают, добавил Тимошко.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов,  утром 16 сентября ДНК-экспертиза подтвердила ее личность.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности авиудара по Харькову 15 сентября в эфире «Суспільне. Студія» рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".