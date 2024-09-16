Накануне пять КАБов «прилетело» вдоль окружной дороги Харькова – Тимошко
Подробности авиудара по Харькову 15 сентября в эфире «Суспільне. Студія» рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Удар был нанесен бомбой 250 кг с УМПК Д-30. Одновременно враг сбросил шесть КАБов, пять из которых прилетели вдоль окружной дороги города. Это Русская Лозовая, Липецкая громада. Один КАБ попал в районе 10 и 9 этажа 12-этажки. Сейчас – 43 раненых, из которых один тяжелый, 31 – в средней степени тяжести. Четверо детей пострадали в возрасте от 1 до 13 лет. Дети все легкие», – отметил Тимошко.
Вблизи места удара продолжается работа с пострадавшими, их допрашивают, добавил Тимошко.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, утром 16 сентября ДНК-экспертиза подтвердила ее личность.
Читайте также: Поисково-спасательные работы на месте удара по Харькову завершены – Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, КАБ, окружная, поранені, тимошко, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Накануне пять КАБов «прилетело» вдоль окружной дороги Харькова – Тимошко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности авиудара по Харькову 15 сентября в эфире «Суспільне. Студія» рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".