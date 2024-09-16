Напередодні п’ять КАБів «прилетіло» вздовж кільцевої дороги Харкова – Тимошко
Подробиці авіудару по Харкову 15 вересня в етері «Суспільне. Студія» розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
«Удар було завдано бомбою 250 кг з УМПК Д-30. Одночасно ворог скинув шість КАБів, п’ять з яких «прилетіли» вздовж кільцевої дороги міста. Це Руська Лозова, Липцівська громада. Один КАБ влучив в районі 10 і 9 поверху 12-поверхівки. На зараз – 43 поранених, з яких один тяжкий, 31 – у середньому ступені тяжкості. Четверо дітей постраждали, віком від 1 до 13 років. Діти усі легкі», – зазначив Тимошко.
Поблизу місця удару продовжується робота з потерпілими, їх допитують, додав Тимошко.
Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, вранці 16 вересня ДНК-експертиза підтвердила її особу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, КАБ, окружная, поранені, тимошко, удар, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці авіудару по Харкову 15 вересня в етері «Суспільне. Студія» розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".