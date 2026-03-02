На окружной и Киевской трассе латают ямы: дорожники вспомнили про Евро-2012

Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила: на ключевых дорогах в Харьковской области (трассе М-03 и окружной) уже ликвидировали 1225 квадратных метров ямочности.

«Следует отметить, что новые разрушения возникают преимущественно на отрезках старого покрытия, которое было устроено еще до проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года, или вообще еще в 1984 и 1989 годах. Именно эти участки и нуждаются в более комплексном обновлении», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Пока что на дорогах работают несколько бригад, их задача — закрыть ямы горячим или холодным асфальтобетоном, чтобы устранить повреждения, которые наиболее опасны для дорожного движения. Также устраняют деформации швов на мостах и путепроводах.

«С 15 марта, при наступлении стабильной теплой погоды, планируем наращивать темпы работ: начнем переустройство покрытия на отдельных отрезках. Одно из приоритетных направлений – участки в районе Жихоря», — пообещали дорожники.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать предписанные знаками дорожного движения ограничения в местах проведения ремонтных работ.

Ранее в мэрии Харькова заявили, что минувшая зима для дорог была самой тяжелой за 10 лет из-за значительных перепадов температур и большого количества осадков. Окончательные объемы восстановительных работ, которые будут проводить в областном центре в 2026 году, определят после обследований комиссией весной.