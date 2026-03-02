На окружній та Київській трасі латають ями: дорожники згадали про Євро-2012
Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: на ключових дорогах у Харківській області (трасі М-03 та окружній) вже ліквідували 1225 квадратних метрів ямочності.
“Маємо зазначити, що нові руйнування виникають переважно на відрізках старого покриття, яке було влаштоване ще до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, або взагалі ще у 1984 та 1989 роках. Саме ці ділянки й потребують більш комплексного оновлення”, – прокоментувала пресслужба відомства.
Поки що на дорогах працюють кілька бригад, їхнє завдання – закрити ями гарячим або холодним асфальтобетоном, щоб усунути пошкодження, які є найбільш небезпечними для дорожнього руху. Також усувають деформації швів на мостах та шляхопроводах.
“З 15 березня, за умови настання стабільної теплої погоди, плануємо нарощувати темпи робіт: розпочнемо перевлаштування покриття на окремих відрізках. Один із пріоритетних напрямків – ділянки в районі Жихоря”, – пообіцяли дорожники.
Читайте також: Що діється з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її, повідомив Гололобов
Водіїв просять бути уважними та дотримуватися визначених знаками дорожнього руху обмежень у місцях проведення ремонтних робіт.
Раніше в мерії Харкова заявили, що минула зима для доріг була найважчою за 10 років через значні перепади температур і велику кількість опадів. Остаточні обсяги відновлювальних робіт, які проводитимуть в обласному центрі у 2026 році, визначать після обстежень комісією навесні.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, киевская трасса, новини Харкова, окружная, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На окружній та Київській трасі латають ями: дорожники згадали про Євро-2012», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 16:01;