На окружній та Київській трасі латають ями: дорожники згадали про Євро-2012

Суспільство 16:01   02.03.2026
Оксана Горун
На окружній та Київській трасі латають ями: дорожники згадали про Євро-2012 Фото: Служба відновлення в Харківській області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила: на ключових дорогах у Харківській області (трасі М-03 та окружній) вже ліквідували 1225 квадратних метрів ямочності.

“Маємо зазначити, що нові руйнування виникають переважно на відрізках старого покриття, яке було влаштоване ще до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, або взагалі ще у 1984 та 1989 роках. Саме ці ділянки й потребують більш комплексного оновлення”, – прокоментувала пресслужба відомства.

Поки що на дорогах працюють кілька бригад, їхнє завдання – закрити ями гарячим або холодним асфальтобетоном, щоб усунути пошкодження, які є найбільш небезпечними для дорожнього руху. Також усувають деформації швів на мостах та шляхопроводах.

“З 15 березня, за умови настання стабільної теплої погоди, плануємо нарощувати темпи робіт: розпочнемо перевлаштування покриття на окремих відрізках. Один із пріоритетних напрямків – ділянки в районі Жихоря”, – пообіцяли дорожники.

Читайте також: Що діється з дорогою на виїзді з Харкова, чи полагодять її, повідомив Гололобов

Водіїв просять бути уважними та дотримуватися визначених знаками дорожнього руху обмежень у місцях проведення ремонтних робіт.

Раніше в мерії Харкова заявили, що  минула зима для доріг була найважчою за 10 років через значні перепади температур і велику кількість опадів. Остаточні обсяги відновлювальних робіт, які проводитимуть в обласному центрі у 2026 році, визначать після обстежень комісією навесні.

Автор: Оксана Горун
