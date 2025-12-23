Live

Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)

Оригинально 16:59   23.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 23 декабря прокомментировал оборудование антидроновыми сетками дорог в Харьковской области.

На днях в сети появилось видео с окружной дороги Харькова, вдоль которой монтируют антидроновые сетки. Начальник ХОВА подтвердил реализацию такого проекта. По его данным, работы проводит Служба восстановления и развития инфраструктуры, передает корреспондент МГ «Объектив». Подробностей о планах оборудования окружной Синегубов не сообщил. Однако обозначил приоритетные направления в области, где защищают дороги.

«Купянское, Изюмское, Боровское направления. Дороги в Донецкую область. Уже Лозовское направление, потому что это у нас сохраняющийся эвакуационный коридор, — перечислил он. — Планы и задачи реализации этих проектов по антидроновым сеткам определяют наши военные, относительно приоритетности их логистических маршрутов и так далее. Конечно, защита гражданского населения у нас так же (в приоритете — Ред.), поэтому мы принимаем общие решения, и их реализуем. Сейчас те работы, которые у нас ведутся, в принципе, позволяют полностью перекрыть за несколько месяцев все маршруты, которые сейчас под поражением или, возможно, будут в будущем».

Читайте также: 980 км путей на Харьковщине нужно закрыть от дронов: где уже есть сетки

При этом начальник ХОВА отметил, что на некоторых направлениях в области работать «сложно или почти невозможно».

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
